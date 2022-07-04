وجبة سمك من بائع متجول.. تفاصيل تسمم 11 من أسرة واحدة بالقليوبية

كشفت التحقيقات التي تجريها الأجهزة الأمنية في محافظة القليوبية في واقعة إصابة 11 شخصًا من أسرة واحدة بالتسمم الغذائي، في قرية «أجهور الصغرى»، بمركز القناطر الخيرية، إثر تناولهم وجبة سمك بالمنزل، أن الأسرة اشترت السمك من بائع متجول بسيارة لم يُستدل عليها، حيث جرى نقل المصابين إلى مستشفى بنها الجامعي للعلاج، وأكدت مصادر طبية أن حالتهم العامة مستقرة، وبدأوا في التماثل للشفاء.

تحرير محضر بالواقعة

تحرر محضر بالواقعة وتولت الأجهزة المعنية التحقيق في الواقعة وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة، والاستعلام عن حالة المصابين، وبيان مكان حصولهم على وجبة السمك، حيث تبين أنهم كانوا في المنزل وتناولوا السمك ليصابوا بالتسمم.

تلقى الإخطار الأمني

تلقى مأمور مركز القناطر الخيرية إشارة من مستشفى بنها الجامعي بوصول 11 حالة تسمم غذائي من أسرة واحدة، يقيمون بقرية «أجهور الصغرى»، دائرة المركز، وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن إلى محل البلاغ، وتبين أن المصابين من أسرة واحدة، تناولوا وجبة سمك بالمنزل، مما أدى إلى إصابتهم بأعراض تسمم غذائي، وجرى نقلهم للمستشفى.

أسماء المصابين بتسمم غذائي

وتبين أن المصابين هم: «حسن ط. ي.»، 64 سنة، فلاح، و«صباح م. ح.»، و«فرج ح. ط.»، فلاح، و«أحمد ف. ح.»، 25 سنة، و«هدية س. ح.»، 43 سنة، و«وردة ح. ط.»، 16 سنة، و«مريم ح. ط.»، 16 سنة، و«أمنية ع. أ.»، 18 سنة، و«يوسف م.»، 5 سنوات، و«سجدة أ.»، سنتان، و«مكة م. ع.»، 20 سنة، وجميعهم يقيمون بقرية «أجهور الصغرى»، مركز القناطر الخيرية، والحالات مستقرة.

جرى عمل اللازم والحالة العامة مستقرة، وطلبت جهات التحقيق تحريات المباحث حول الواقعة، والتوصل لمصدر السمك الفاسد، وتبين أنه بائع متجول بسيارة على الطريق العام، ولم يُستدل عليها.