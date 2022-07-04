موعد صلاة العيد الكبير 2022 فى أسيوط وغرفة للازمات

أعلنت مديرية الأوقاف بمحافظة أسيوط، برئاسة الدكتور عاصم القبيصي، وكيل وزارة الأوقاف، اليوم الاثنين، عن تجهيز عدد من ساحات الصلاة والمساجد بجميع مراكز ومدن المحافظة، مع مراعاة الاجراءات والتدابير الاحترازية.

وصرح وكيل أوقاف أسيوط بأنه تم الانتهاء من الاستعدادات الكاملة لجميع الإجراءات الخاصة بتجهيز عدد وأماكن المساجد والساحات التابعة لمديرية الأوقاف، لأداء صلاة عيد الأضحى المبارك.

تجهيز 4089 مسجداً موزعة بالمحافظة

وأوضح وكيل أوقاف أسيوط أن المديرية استعدت لصلاة عيد الأضحى المبارك بتجهيز 4089 مسجداً، موزعة على مختلف قرى ومراكز ومدن المحافظة، وإعداد قائمة خاصة بأسماء الأئمة المعتمدين في كل إدارة لأداء صلاة العيد، سواء الإمام الأساسي والإمام الاحتياطي لكل ساحة أو مسجد من المساجد الكبرى.

موعد صلاة عيد الأضحى في أسيوط

ووفقاً للحسابات الفلكية، يكون موعد صلاة عيد الأضحى، أو العيد الكبير، في محافظة اسيوط الساعة 5:33 صباح السبت 9 يوليو 2022.

وأضاف «قبيصي» إلى التوسع في أعداد الساحات، خاصةً بعد عودة عمل المساجد إلى حالتها الطبيعية قبل الغلق، كما أنه من المقرر أن يتم فتح جميع مصليات السيدات بالمساجد الكبرى التي تقام بها صلاة العيد، مع السماح باصطحاب الأطفال لصلاة العيد، لإدخال الفرحة والبهجة عليهم، على أن يتم فتح المساجد والساحات قبل صلاة العيد بنصف ساعة على الأقل.

غرفة عمليات رئيسية

واشار «قبيصي» إلى تشكيل غرفة عمليات رئيسية بالمديرية وأخرى فرعية داخل كل إدارة على مستوى مدن المحافظة، للتواصل مع الغرفة الرئيسية بالديوان العام، كما شدد على متابعة أعمال النظافة باستمرار، والوقوف على مجريات الأمور خلال صلاة العيد، والتنبيه على أئمة المساجد بالالتزام بكافة التعليمات من إجراءات وضوابط احترازية حفاظاً على أرواح المصلين.