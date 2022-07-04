موعد صلاة العيد الكبير 2022 في مطروح.. اعرف الساحات

يكثف غالبية المواطنين في المحافظات البحث على المواقع ومحركات البحث على جوجل، للتعرف على مواعيد صلاة عيد الأضحى المبارك، وتقدم «الوطن» خدمة لجميع القراء على موقعها بمواعيد صلاة العيد في جميع المحافظات، ومن بينها محافظة مطروح، ضمن سلسلة الخدمات التي تقدمها على مدار العام.

صلاة عيد الأضحى في مطروح

وتؤدى صلاة العيد الكبير 2022 في مطروح في تمام الساعة 5:39، عقب صلاة الفجر بأكثر من ساعتين، والتى يرفع الأذان لها الساعة 3:24 صباحاً في مطروح، بينما تتأخر مدينة السلوم الواقعة في أقصى الحدود الغربية للبلاد، ويصلى العيد بها الساعة 5:53 صباحا، كآخر مدينة مصرية تؤدي صلاة العيد، على عكس أول مدينة تصلى العيد وهي طابا، حيث يصلي المواطنون بها الساعة 5:18 صباحاً.

تكبيرات صلاة عيد الأضحى

ويحضر الإمام في المساجد والساحات في مطروح ويؤم المواطنين في ركعتين، يكبر في الركعة الأولى تكبيرة الإحرام، ويكبر بعدها 7 تكبيرات، لحديث السيدة عائشة رضى الله عنها: «التكبير في الفطر والأضحى الأولى سبع تكبيرات، وفي الثانية خمس تكبيرات، سوى تكبيرتى الركوع».

تجهيز ساحات صلاة العيد

وقال الشيخ حسن عبدالبصير، وكيل وزارة الأوقاف بمطروح، في تصريحات لـ«الوطن»، اليوم الاثنين، إنه جرى تجهيز 140 مسجداً وساحة لأداء صلاة عيد الأضحى على مستوى المحافظة، من بينهم 84 مسجداً و56 ساحة للصلاة على مستوى مراكز ومدن المحافظة الثمانية، على أن يكون بكل ساحة مسجد إمام وخطيب أساسي وإمام احتياطي، مشدداً على أنه سيتم المرور على المساجد لمتابعتها.