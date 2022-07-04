تجهيز 4089 مسجداً وساحة ملحقة لأداء صلاة العيد بأسيوط

أكد اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، أن مديرية الأوقاف أنهت استعداداتها لاستقبال عيد الأضحى المبارك بتجهيز 4089 مسجداً على مستوى قرى ومراكز ومدن المحافظة والساحات الملحقة بالمساجد الكبرى، بالإضافة إلى تطبيق جميع الإجراءات الاحترازية للحفاظ على سلامة المواطنين خلال أداء صلاة العيد.

وحرص محافظ أسيوط، خلال لقائه الدكتور عاصم قبيصي، وكيل وزارة الأوقاف بأسيوط، في مكتبه بمقر ديوان عام المحافظة اليوم الاثنين، على توجيه التهنئة إلى أبناء محافظة أسيوط، وإلى جميع المصريين، بمناسبة عيد الأضحى «أعاده الله علينا وعليكم وعلى مصرنا العزيزة بالخير واليمن والبركات».

تكثيف عمليات النظافة بنطاق الساحات والمساجد

وأكد محافظ أسيوط أنه تم التنبيه على جميع رؤساء الوحدات المحلية بتكثيف عمليات النظافة ورفع المخلفات بنطاق الساحات والمساجد المخصصة لصلاة العيد أولاً بأول في مختلف مراكز المحافظة، كما تم التشديد على تكثيف عمليات تطهير وتعقيم جميع المساجد لأداء صلاة عيد الأضحى المبارك، وتجهيز الساحات الملحقة بها والاشراف التام عليها وذلك وفقاً للضوابط التي أقرتها وزارة الأوقاف وفي إطار الاجراءات الاحترازية والوقائية التي أقرتها الدولة للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين.

تجهيز 4089 مسجداً بأسيوط

من جانبه أوضح الدكتور عاصم قبيصي أن المديرية استعدت لصلاة عيد الأضحى المبارك بتجهيز 4089 مسجدًا موزعة على مختلف قرى ومراكز ومدن المحافظة وإعداد قائمة خاصة بالأئمة المعتمدين في كل مديرية لأداء صلاة العيد سواء الإمام الأساسي والإمام الاحتياطي لكل ساحة أو مسجد من المساجد الكبرى والجامعة لافتًا إلى التوسع في أعداد الساحات خاصة بعد عودة عمل المساجد إلى حالتها الطبيعية قبل الغلق وعودة الدروس الدينية والمقارئ القرآنية وتنظيم زيارة الأضرحة والمقامات تنفيذًا لتوجيهات الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، كما أنه من المقرر أن يتم فتح جميع مصليات السيدات بالمساجد الكبرى التي تقام بها صلاة العيد مع السماح باصطحاب الأطفال لصلاة العيد لإدخال الفرحة والبهجة عليهم، على أن يتم فتح المساجد والساحات قبل صلاة العيد بنصف ساعة على الأقل.

غرفة عمليات بالمديرية

وأشار وكيل وزارة الأوقاف إلى أن المديرية رفعت درجة الاستعداد في مختلف الإدارات، حيث منعت الإجازات والراحات وشكلت غرفة عمليات بالمديرية وغرفا فرعية داخل كل إدارة على مستوى مدن المحافظة للتواصل مع الغرفة الرئيسية بالديوان العام على مدار الساعة لمتابعة أعمال النظافة والوقوف على مجريات الأمور خلال صلاة العيد والتأكيد على أئمة المساجد بالالتزام بكافة التعليمات الوزارية، بالإضافة إلى متابعة صكوك الأضاحي وذبحها وتوزيعها، لافتًا إلى إنه وجه جميع الإدارات والمفتشين بالمرور ليلة العيد يوم وقفة عرفات على جميع المساجد للتأكد من جاهزيتها ورصد أي مخالفة للتعليمات من شأنها أن تضر بالصالح العام.