تاج الدين: 8% نسبة زيادة إصابات كورونا في مصر.. والارتفاع الحاد ممكن

قال الدكتور محمد عوض تاج مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية، إن هناك زيادة فعلية في عدد إصابات كورونا على أرض الواقع، معظمها بسيطة بواقع 90%.

كورونا ما زال موجودا عالميا ومحليا

أضاف تاج الدين في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى مقدم برنامج «على مسئوليتي» على قناة صد البلد، أن وباء كورونا ما زال موجودا عالميا ومحليا، ولم يختفِ من العالم أو من مصر، مشيرًا إلى أن مصر يصلها أكثر من نصف مليون زائر من شتى بقاع الأرض لأغراض مختلفة.

وتابع مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية: «نتيجة للوباء العالمي وأن الوباء مازال موجودا عالميا، فإن مرض كورونا مازال موجودا في مصر، وهناك زيادة قدرها 8% ويجب ان نستمر في الحرص والاحتياط والاحتراز يوميا حتى لا تزيد عدد الحالات».

وأشار إلى أن فترة العيد ستشهد تجمعات كبيرة، وأي شخص يصاب بأعراض كورونا يجب أن يلتزم بالتباعد الاجتماعي، إذ إن الأعراض في معظم الإصابات تشابه ما يحدث عند الانفلونزا الموسمية، مثل ألم الزور وبعض السخونة والعطس والرشح.

كل السيناريوهات محتملة

وشدد على أن الفيروسات لديها قدرة كبيرة ليست بجديدة على التحور حتى تقاوم التطعيمات ومقاومة الجسم، وبالتالي فإن احتمالات ظهور متحورات لأوميكرون موجودة، مشيرًا إلى أن معظم الحالات بسيطة ولم تحتج حالات كثيرة إلى دخول المستشفيات.

وأعرب عن أمله بعدم حدوث زيادة حادة في المصابين، ولكن سلوك كورونا يخبرنا بإمكانية حدوث أي شيء، ولتفادي أي سيناريو سيئ يُنصح بارتداء الكمامة في التجمعات والمناطق المغلقة بالإضافة إلى المواد المطهرة.