تعرف على طرق الإبلاغ عن ذبح الأضاحي بالشوارع وعقوبة المخالفين

قال الدكتور خالد قاسم مساعد وزير التنمية المحلية، أن الوزير اللواء محمود شعراوي وجه برفع درجة الاستعداد بكل المرافق؛ لاستقبال عيد الأضحى المبارك، إضافة إلى الاستعدادات بالقطاعات الخدمية والتنفيذية بالمحافظات.

غرامات للمخالفين بذبح الأضاحي بالشوارع وبدء حملة للإغلاق

وأضاف «قاسم» في مداخلة هاتفية مع الإعلاميين أسماء يوسف وآية جمال الدين في برنامج «8 الصبح» على شاشة «dmc»، أن الاستعداد لعيد الأضحى يشمل ذبح الأضاحي بالمجازر وحظر ذبحها بالشوارع، فضلًا عن تطبيق غرامات للمخالفين، موضحًا أنه بدأ بالفعل يجري المرور على جميع المراكز والأحياء منذ ما يقرب من 4 أيام، وهو ما ترتب عليه بعض حالات الإغلاق.

طرق إبلاغ المواطنين عن المخالفين بذبح الأضحية بالشارع

وأشار مساعد وزير التنمية المحلية، إلى ضرورة تقديم المواطنين بلاغ عن المخالفين الذين يقومون بذبح الأضحية بالشوارع، من خلال التواصل عن طريق رقم مبادرة «صوتك مسموع» أو 01150606783 عبر تطبيق «واتس آب»، إذ يمكن للمبلغ إرسال عنوان المخالف أو إرسال صور للمخالفة، أو الإبلاغ عن المخالفة عن طريق صفحة «صوتك مسموع» على «فيس بوك» باللغتين العربية والإنجليزية، فضلًا عن وجود خط ساخن للبلاغات 15330، وإيميل مخصص للشكاوى خاص بالوزارة.