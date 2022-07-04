«العامة لتجارة الجملة»: 39 شادرا لبيع الأضاحي الحية والكيلو يبدأ من 90 جنيها

قال عادل عبد العزيز، العضو المنتدب للشركة العامة لتجارة الجملة، إن الشركة القابضة للصناعات الغذائية، أقامت 39 شادرا على مستوى الجمهورية، لبيع وتوفير جميع أنواع الأضاحي الحية من خراف وعجول وغنم وأبقار وجمال، للمستهلكين في مختلف المحافظات وبأسعار مناسبة.

الشركة القابضة للصناعات الغذائية طرحت 4112 طنا من الدواجن

وأوضح «عبد العزيز»، في مداخلة هاتفية لبرنامج اليوم، على قناة «DMC»، أن الشركة القابضة للصناعات الغذائية، طرحت 4112 طنا من الدواجن في مختلف المننافذ الاستهلاكية التابعة لها، على مستوى الجمهورية، ومنها الشركة العامة لتجارة الجملة، لتوفيرها للمستهلكين على مدار أيام عيد الأضحى المبارك، وفي الفترة التي تسبقه.

وأشار العضو المنتدب للشركة العامة لتجارة الجملة، إلى أن الوزارة والشركة القابضة تعاونا في الاستعداد لاستقبال عيد الأضحى منذ أكثر من شهر ونصف، وتم توفير كافة أنواع اللحوم والدواجن، لافتا إلى أنه يجرى فتح منافذ بيع المجمعات الاستهلاكية ومنافذ تجزئة الجملة فى أول 3 أيام من عيد الأضحى، لطرح جميع أنواع اللحوم والدواجن والسلع الأساسية والضرورية، بالإضافة إلى إقامة 39 شادرا لبيع الخراف الحية على مستوى الجمهورية.

أسعار اللحوم والخراف ستتراوح بنسبة أقل من السوق

وأكد عادل عبد العزيز، العضو المنتدب للشركة العامة لتجارة الجملة، أن أسعار اللحوم والخراف ستعرض بنسبة أقل من السوق تتراوح بين 25% إلى 30%، مشيرا إلى أن أسعار الخراف المعروضة في الشوادر ستبدأ من 90 جنيها للكيلو القائم وستكون أوزان الخراف بين الـ50 والـ65 كيلو جرام.