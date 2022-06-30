لميس الحديدي تناشد هاني شاكر التراجع عن الاستقالة: تحمّل ولا ترحل

ناشدت الإعلامية لميس الحديدي، الفنان هاني شاكر، بالعدول عن القرار الذي اتخذه قبل أيام قليلة، بشأن الاستقالة من رئاسة نقابة المهن الموسيقية.

استقالة هاني شاكر

وغرّدت الحديدي، عبر حسابها الرسمي على تويتر: «هاني شاكر، تحمّل ولا ترحل، بيتك في النقابة لسه في انتظارك، وموسيقيين كتير محتاجينك، قدّمت كتير ولسه الطريق طويل، أكمل مسيرتك، الكبار يتحملون».

بيان رسمي برفض الاستقالة

وقال طارق مرتضى، المستشار الإعلامي لنقابة المهن الموسيقية، إنّ النقابة أصدرت بيانا رسميا برفض استقالة الفنان هاني شاكر من منصب النقيب، لافتا إلى أنّ المجلس طالبه بالعدول عن الاستقالة، واستكمال مسيرة الإنجازات التي حققها.

وأوضح مرتضى، في مداخلة هاتفية لبرنامج «مساء dmc»، مع الإعلامي رامي رضوان، المذاع على فضائية dmc، أنّ هاني شاكر له طبيعة خاصة في التعامل، «بيفكر بقلبه مش بعقله، وحسّه مرهف، لازم نسيبه يرتاح يومين بعد اللي حصل في المؤتمر».

ولفت مستشار الموسيقيين، إلى أنّ رؤساء فروع النقابة بالمحافظات والجمعية العمومية، أكدوا رفضهم لاستقالة هاني شاكر، وطالبوه بالعدول عن قراره.