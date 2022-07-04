صبحي: خصصنا 700 مليون جنيه لدعم الاتحادات لـ«أولمبياد باريس».. ونستهدف 10 ميداليات

قال الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، إنّ برنامج الوزارة متواصل، لإعداد أبطال مصر لخوض غمار المسابقات العالمية المختلفة في كل الألعاب، في إطار استعدادات مصر لأولمبياد 2024، إذ نطمح إلى الفوز بـ10 ميداليات.

تفوق مصري في عدد كبير من الرياضات

أضاف صبحي خلال تصريحات تليفزيونية: «لدينا رياضات أظهرنا فيها تفوقا كبيرا، مثل سيف المبارزة والشيش، ولدينا قطاع من الشباب والناشئين، وهو ما شهدناه في دورة ألعاب البحر المتوسط في وهران»، موجهًا الشكر لكل من ساهم في نبوغ بسنت حميدة بطلة مصر ودول البحر المتوسط في منافسات العدو، التي حققت ميداليتين ذهبيتين في منافسات 100 و200 متر: «قلت لبسنت معاكي بره وجوه مصر، وده الطبيعي اللي بنعمله لكل ولادنا».

500 مليون جنيه ضمن استعدادات أولمبياد طوكيو

تابع وزير الشباب والرياضة، أن الوزارة أنفقت منذ عام 2019 وحتى منافسات أولمبياد طوكيو 500 مليون جنيه للاتحادات، كدعم مباشر واللاعبين، وجرى تخصيص 700 مليون جنيه للاتحادات الرياضية لأولمبياد باريس 2024، مشيدًا بالإنجازات التي تحققها المنتخبات الوطنية مثل كرة السلة وكرة اليد: «كرة الطائرة فيها مشكلات وقضايا وانتخابات وبنعدلها».

وأكد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، أن دعم الرئيس عبدالفتاح السيسي للرياضة في مصر، حفز الرياضيين على التفوق، مشددًا على أنه يدعم كل الرياضيين، مثل ذوي القدات الخاصة.

جواز السفر الدبلوماسي لمحمد صلاح

كما تطرق إلى الحديث عن محمد صلاح نجم منتخبنا الوطني وليفربول الإنجليزي، مشيرًا إلى أنه نصحه بالتجديد لفريق ليفربول: «قلت له الناس بتحبك ومش تبدأ من جديد، وفي المرة الثانية، قلت له كمل، وما حدث من صلاح في المفاوضات، درس لكل محترف في التفاوض، حيث وصل إلى أقرب مسافة من طلباته وكسب حب الجمهور، ونسير فى كل الإجراءات القانونية من أجل جواز السفر الدبلوماسي للنجم العالمي محمد صلاح».