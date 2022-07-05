عقب إعلان غرة شهر ذو الحجة لسنة 1443 هجريا و2022 ميلاديا وتحددت وقفة عرفات لعيد الأضحى المبارك لعام 2022 يوم الجمعة الموافق 8 يوليو الجارى، وبدأ المسلمون فى بقاع الأرض يتساءلون حول موعد صلاة عيد الأضحى المبارك وفقا للمنطقة الجغرافية التى ينتمون إليها حيث تختلف الحسابات الزمنية وفقا لاختلاف الحسابات الفلكية وموقع كل منطقة وفقا لخطوط الطول ودوائر العرض، لذا أسرع مواطنو محافظة الجيزة فى البحث عن موعد صلاة العيد الكبير 2022 في الجيزة والذى يحدد وفقا للحساب الفلكى لمحافظة الجيزة.

موعد صلاة العيد الكبير 2022 في الجيزة

فوفقا للحساب الفلكى لمنطقة محافظة الجيزة فقد أعلنت هيئة المساحة المصرية أن موعد صلاة العيد الكبير 2022 في الجيزة يبدأ فى تمام الساعة 5:26 دقيقة صباحا ، فى تماثل مع موعد صلاة العيد الكبير 2022 في القاهرة وذلك لوقوع المحافظتين على خط طول ودائرة عرض واحدة بينما يختلف التوقيت عن محافظات القناة بفارق عدة دقائق أقل من توقيت موعد صلاة العيد الكبير 2022 في الجيزة حيث أن موعد صلاة العيد الكبير 2022 في السويس فى تمام الساعة 5:21 صباحا .

موعد صلاة العيد الكبير 2022 في الجيزة أقل من سوهاج

هذا ويقل موعد صلاة العيد الكبير 2022 في الجيزة عن موعد صلاة العيد الكبير 2022 في محافظات الصعيد بعدة دقائق وذلك لإختلاف دوائر الطول والعرض بينهما فنجد أن موعد صلاة العيد الكبير 2022 في سوهاج التى تبعد 450 كيلو جنوب محافظة القاهرة فى تمام الساعة 5:32 دقيقة صباحا بفارق 6 دقائق.