ربة منزل تشعل النار في زوجها لإساءة معاملتها بكرداسة

أشعلت ربة منزل النار بجسد زوجها لسوء معاملتها في كرداسة، وتم نقله إلى المستشفى لإسعافه، وألقى رجال المباحث القبض على المتهمة، وقررت النيابة حبسها 4 أيام على ذمة التحقيق.

حريق في شقة سكنية

تلقى المقدم معتصم رزق رئيس مباحث مركز كرداسة، بلاغا بنشوب حريق في شقة سكنية، وتم إخماد الحريق الذي أتى على محتويات الشق ونتج عنها إصابة الزوجين.

وتبين أن الزوج أصيب بحروق بنسبة 30%، لا يمكن استجوابه وتبين أنه مسجل جنائي ومطلوب التنفيذ عليه في جناية مخدرات، كما أصيبت الزوجة بحروق بسيطة، وتم نقلهما لمستشفى إمبابة العام.

ادعاء الزوجة.. تسرب غاز

وبسؤال الزوجة قررت بحدوث تسرب من أسطوانة الغاز نشب عنه الحريق، ثم أضافت عدم عثورها على نجليها، وانصرفت من المستشفى للبحث عن نجليها.

وبالفحص والتحري تبين عدم صحة أقوال الزوجة وأن الحريق عمدي بمادة الجاز، وأن أولادها قامت بتسليمهما لوالدتها في وقت سابق عن الحريق.

وبملاحقة الزوجة تم ضبطها ووالدتها والطفلين، واعترفت الزوجة أن زوجها يسيء معاملتها ويسب والدتها فصرفت طفليها، وانتهزت نوم الزوج وسكبت جاز وأشعلت النيران وأغلقت الشقة عليه من الخارج وأن إصابتها البسيطة أثناء إشعال النيران، فأخطر اللواء مدحت فارس، مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، واللواء علاء فتحي مدير المباحث الجنائية، وقررت النيابة حبسها 4 أيام على ذمة التحقيق.