السيطرة على حريق نشب داخل مطعم بالدقي.. السر في المدخنة

نجحت قوات الحماية المدنية بمحافظة الجيزة في السيطرة على حريق نشب داخل مطعم بشارع التحرير في دائرة قسم شرطة الدقي دون وقوع أي إصابات.

بلاغ بحريق مطعم الدقي

تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بالجيزة بلاغًا يفيد بنشوب حريق داخل مطعم بشارع التحرير في دائرة قسم شرطة الدقي، وانتقلت قوة أمنية إلى مكان الحادث، مصحوبة بسيارات الإسعاف لاحتمالية وقوع مصابين.

وكشفت التحريات أن سبب الحريق هو تراكم الدهون في مدخنة المطعم.

محاصرة النيران لمنع خطر الامتداد

ودفعت الحماية المدنية بالجيزة بـ3 سيارات إطفاء لمكان الحريق، وسيطرت على الحريق في غضون دقائق، ومن ثم فرض كردون أمني بمحيط الحريق لمحاصرة النيران ومنع خطر الامتداد لباقي المطاعم والعقارات السكنية المجاورة، وتمت عملية إخماد الحريق دون وقوع أي إصابات.