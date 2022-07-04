السيطرة على حريق هائل في منزل بمركز أبوتيج في أسيوط

اندلع منذ قليل، مساء اليوم الاثنين، حريق بأحد المنازل السكنية، أمام الضرائب العامة بمركز أبوتيج، التابع إلى محافظة أسيوط، وتمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على الحريق وإخماد النيران.

إخطار مديرية أمن أسيوط بالحريق

تلقى اللواء عمر السويفي، مساعد وزير الداخلية مدير أمن أسيوط، قد تلقى إخطارا من مأمور مركز أبوتيج وغرفة عمليات المحافظة، يفيد بورود بلاغ من الأهالي باندلاع حريق هائل بأحد المنازل السكنية أمام مبني الضرائب العامة بمركز أبوتيج في محافظة أسيوط، وفشل الأهالي في محاولة السيطرة على الحريق .

الحماية المدنية تحاول السيطرة على الحريق

على الفور انتقل لموقع البلاغ؛ قوات الأمن والشرطة، وضباط المباحث ومامور قسم شرطة أبوتيج، وقوات الحماية المدنية وسيارات الإسعاف ورجال الإطفاء، وبالفحص والمعاينة تبين نشوب حريق هائل في منزل مكون من 3 طوابق أمام مبني الضرائب العامة في مركز أبوتيج التابع إلى محافظة أسيوط، وجار الإطفاء والسيطرة على الحريق من قبل قوات الحماية المدنية وسيارات الإطفاء.

شهود عيان على الحريق

وذكر أحد الأهالي من شهود العيان أن المنزل مكون من ثلاثة طوابق سكنية أحدها يستخدم كمخزن للمراتب والقطن، والذى حال دون تمكن الأهالي من السيطرة على الحريق، وأضاف آخرون أن رجال الشرطة والحماية المدنية من رجال الاطفاء، حاولوا إخماد النيران بكل الطرق الممكنة.

اتخاذ الإجراءات القانونية

ويجري تحرير محضر بالواقعة واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة لبيان الأسباب التي أدت إلى اشتعال النيران .