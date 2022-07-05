تزخر مدينة ومحافظة القاهرة عاصمة جمهورية مصر العربية بساحات الصلاة والتى تمتلئ فى صلاة عيد الفطر المبارك وعيد الأضحى المبارك، حيث يخرج إليها المواطنون من كل حدب وصوب سواء من قاطني محافظة القاهرة أو ممن رغبوا في قضاء العيد داخل العاصمة، لذا فإن البحث عن موعد صلاة العيد الكبير 2022 في القاهرة يشغل وسائل التواصل الاجتماعي من مواطني مدينة ومحافظة القاهرة وغيرها، فضلا عن أن من يقطن خارج البلاد يعد موعد صلاة العيد الكبير 2022 في القاهرة هو موعد صلاة العيد داخل جمهورية مصر العربية عامة ، نظرا لكونها العاصمة .

موعد صلاة العيد الكبير 2022 في القاهرة

ولأهمية موعد صلاة العيد الكبير 2022 في القاهرة فقد أعلنت هيئة المساحة المصرية عقب الحسابات الفلكية أن موعد صلاة العيد الكبير 2022 في القاهرة فى تمام الساعة 5:26 دقيقة صباحا .

ليبدأ احتفال المواطنين داخل الساحات ،عقب سماع خطبة عيد الأضحى المبارك .

استعدادات وزارة الأوقاف وخطبة العيد

وكانت وزارة الأوقاف قد أعلنت فى بيان لها استعداداتها لصلاة عيد الأضحى المبارك وأوصت بسرعة تجهيز الساحات بكل محافظة لأداء الصلاة للمواطنين صغارا وكبارا رجالا ونساء، على أن تتم صلاة الجمعة بنفس الساحات أيضا تيسيرا على المواطنين كما أعلنت وزارة الأوقاف المصرية ، نص خطبة عيد الأضحى المبارك 2022 والتى جاء بها الحمد والتكبير وفضل الأعياد والفرح والسعادة بها وأثر ذلك بالنفوس.