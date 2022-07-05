كشف هوية مطلق النار بشيكاغو.. وإلغاء احتفال يوم الاستقلال بعد 10 دقائق من بدايته

نشرت شرطة شيكاغو الأمريكية، هوية مطلق النار على مسيرة احتفالية، وقالت إنه يدعى «روبيرت كريمو الثالث»، يبلغ من العمر 22 عاما، مشيرة إلى أن مطلق النار مسلح وخطير.

وفي وقت سابق، أعلنت سلطات مدينة شيكاغو الواقعة في ولاية إلينوي في وسط غرب الولايات المتحدة الأمريكية، إن الشرطة تعاملت مع حادث إطلاق نار خلال موكب 4 يوليو في «هايلاند بارك» بضواحي المدينة بمناسبة ذكرى «يوم الاستقلال»، والذي أسفر عن مقتل 6 أشخاص وإصابة 24 آخرين، وأوضح مسؤولو الشرطة الامريكية، أنهم يبحثون عن رجل أبيض يتراوح عمره بين 18 و20 عامًا.

المسلح أطلق النار من سطح منزل

وأشارت السلطات الأمريكية، إلى أنهم يعتقدون أن «روبيرت كريمو الثالث»، كان يقود سيارة هوندا فضية 2019، وفقا لما ذكره موقع «شيكاغو دوت صن تايمز» الأمريكي، ومن جانبه، قال كريستوفر كوفيلي من مكتب عمدة مقاطعة «ليك»، إن المسلح أطلق النار من سطح منزل.

بايدن يطلب متابعة تطورات الحادث.. ويعلن الحرب على العنف المسلح

من جانبه، قال مصدر، إن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، طلب من فريقه متابعة تطورات الحادثة عن كثب، وتقديم كافة الدعم الفيدرالي اللازم، وفقا لما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية.

وقال بايدن إنه على الرغم من أول تغيير مهم حدث منذ 30 عاما وهو قانون «تداول الأسلحة»، لا يزال هناك الكثير من الخطوات يتعين تحقيقها للتغلب على وباء العنف المسلح.

وأضاف الرئيس الأمريكي، في بيان حول حادث إطلاق النار، أنه لن يتخلى عن الكفاح ضد وباء العنف المسلح، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية.

وجرى إلغاء الاحتفال، بعد نحو 10 دقائق من بدايته، وفقا لما ذكرته هيئة الإذاعة البريطانية «بي بي سي».

وبدوره، طلب مكتب التحقيقات الفيدرالي «إف بي آي» من أي شخص لديه مقطع فيديو لإطلاق النار أو معلومات محتملة عن مطلق النار الاتصال بالمكتب.

وقالت السلطات الأمريكية، إن يتم استخدام طائرات مسيرة وكلاب وطائرة هليكوبتر في محاولة لتعقب المشتبه به، مشيرة إلى أن البندقية المستخدة في الحادث يجرى فحصها من المكتب الفيدرالي للكحول والتبغ والأسلحة النارية والمتفجرات.