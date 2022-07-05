أخبار عربية.. انفجارات شرق «دير الزور» والكويت تتسلم صناديق ممتلكات من العراق

شهدت عدة أحداث سوريا والعراق، خلال الساعات القليلة الماضية، كان أبرزها، دوي انفجارات في حقل «العمر النفطي» شرق «دير الزور» السورية، فيما دعا «الإطار التنسيقي» القوى الكردية لتوحيد جهودها، والإجماع على مرشح لرئاسة العراق.

ولا زالت الانفجارات التي في حقل «العمر النفطي» شرق محافظة «دير الزور» الواقعة في شرقي سوريا، حيث قاعدة «الكونيكو» العسكرية الأمريكية، مجهولة.

عاجل - وسائل إعلام سورية:



"انفجارات في حقل العمر النفطي الذي تستخدمه قوات الاحتلال الأميركية كقاعدة لها شرق محافظة دير الزور، تلاها خروج ألسنة اللهب والأسباب مجهولة.." pic.twitter.com/GttAXWQXef — الأحداث السورية (@Syriaevents) July 4, 2022

تسجيل 4 حالات قصف من عناصر «جبهة النصرة» الإرهابية في سوريا

وأعلن المركز الروسي للمصالحة في سوريا، تسجيل 4 حالات قصف من عناصر «جبهة النصرة» الإرهابية، في منطقة إدلب لوقف التصعيد شمال غربي سوريا، مشيرا إلى تسجيل عمليتي قصف في «محافظة حلب»، وعملية واحدة في «إدلب»، وأخرى في «حماة»، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

بدورها، وصفت «موسكو»، الضربات على سوريا، والتي أُلقي باللوم فيها على «تل أبيب»، بأنها غير مقبولة، وطالبت وزارة الخارجية الروسية، بوقف غير مشروط للهجمات.

الخارجية الروسية تدين أعمال إسرائيل غير المسؤولة التي تنتهك سيادة سوريا

وأدانت الوزارة الروسية، في تصريحات مثل هذه الأعمال غير المسؤولة التي تنتهك سيادة سوريا والأعراف الأساسية للقانون الدولي، وفقا لما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية.

ويوم السبت الماضي، اتهمت «دمشق»، إسرائيل بشن عدوان جوي من البحر المتوسط، استهدفت عدة صواريخ منطقة جنوب «طرطوس»، مشيرة إلى إصابة مدنيين إثنين وأحدثت بعض الأضرار مادية.

من جانبه، وصل وزير الخارجية السوري فيصل المقداد، مساء أمس الإثنين إلى مطار «هواري بومدين» في الجزائر العاصمة، للمشاركة في احتفالات الجزائر بالذكرى الـ60 لاستقلالها.

رامي مخلوف ينفي شائعة وفاته

بدوره، نفى رامي مخلوف رجل الأعمال، ابن خال الرئيس السوري، بشار الأسد، شائعة وفاته، متسائلا عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، فيما إذا كانت شائعة الوفاة فقاعة اختبار لشيء يحاك، أو عبارة عن بداية لإغلاق ملفه، مضيفا أن السحر سينقلب على الساحر.

وتوعد رجل الأعمال السوري، مجدداً من ظلمه، متحدثا عن فرج قريب، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية..

من جانبه، دعا «الإطار التنسيقي» العراقي، القوى الكردية لتوحيد جهودها والإجماع على مرشح لرئاسة الجمهورية، مشيرا في بيان، إلى عقد اجتماعا مساء أمس الإثنين، بحضور كل القيادات ورؤساء الكتل السياسية المنضوية فيه.

سيف أميري يعود إلى حقبة الأمير أحمد الجابر الصباح

وأكد المجتمعون، أهمية استقرار العملية السياسية من خلال تشكيل حكومة، فيما تسلمت الكويت، 738 صندوقا في شحنة جديدة من المحفوظات والممتلكات تعود لاجتياح الكويت في 1990، بينها سيف أميري يعود إلى حقبة أمير البلاد الأسبق أحمد الجابر الصباح، ونسختين تاريخيتين من القرآن.