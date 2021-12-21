الشمس تتعامد على معبد قصر البارون بالفيوم .. فيديو

عرضت فضائية «extra news» مشاهد تبرز لقطات تعامد الشمس على قدس الأقداس بمعبد قصر البارون بمحافظة الفيوم صباح اليوم.

تعامد الشمس على معبد الكرنك

يذكر أن معابد الكرنك بالأقصر، شهدت أيضًا صباح اليوم الثلاثاء، تعامد الشمس على المحور الرئيسي لها، وهو الحدث التي يوافق بداية فصل الشتاء، يوم 21 ديسمبر من كل عام، حيث تشرق الشمس بطريقة تدريجية للتعامد على المحور الرئيسي للمعابد.

ونظمت محافظة الأقصر احتفالية بهذه المناسبة بالتعاون مع المجلس الأعلى للآثار، حضرها محافظ الأقصر، ومدير أمن الأقصر، وعدد من قيادات وزارة السياحة والآثار، والقيادات التنفيذية بالمحافظة، وشهدت الاحتفالية فعاليات عدة فقرات من الفنون الشعبية، وحملة الورود والأعلام من فرق الكشافة والموسيقى المصاحبة للاحتفال.

تفاصيل احتفالية تعامد الشمس

يُشار إلى أن الاحتفالية شاركت فيها شركة مصر للصوت والضوء ومديرية الشباب والرياضة ومديرية التربية والتعليم وهيئة قصور الثقافة بالأقصر، وغيرها من الجهات المعنية.

وقال الدكتور مصطفى الصغير، مدير عام آثار الكرنك في الأقصر، عن احتفالية تعامد الشمس على مقصورة قدس الأقداس، إنّها بدأت في السادسة صباحا واستمرت حتى الساعة السابعة في معابد الكرنك، وتمت في أجواء جميلة جدا «الجو هنا في الكرنك صافي والطبيعة ساحرة والشمس كانت مشرقة بوضوح والجميع كان مستمتعا بتعامد الشمس على المحور الرئيسي لمعابد الكرنك»، وذلك خلال مداخلة عبر تطبيق «زووم»، ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المُذاع على القناة الأولى، والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين حسام حداد وجومانا ماهر.

وشهدت محافظة الأقصر، صباح اليوم الثلاثاء، تعامد الشمس على معابد الكرنك بداية من المحور الرئيسي حتى قدس الأقداس داخل المعبد، في ظاهرة سنوية في يوم 21 من ديسمبر من كل عام بحضور العديد من السياح الأجانب من مختلف الجنسيات، وبمشاركة عدد من السياح المصريين من زوار معبد الكرنك في ذلك اليوم.