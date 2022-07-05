الأرصاد تكشف سبب إضافة درجات الحرارة المحسوسة إلى جانب المسجلة بالنشرات

قالت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن هناك ارتفاعا في نسبة الرطوبة، خلال 48 ساعة الماضية خلال فترات النهار والليل، مضيفة أنه يرجع إلى امتداد منخفض الهند الموسمي.

اختلاف بين درجات الحرارة المحسوسة بسبب ارتفاع الرطوبة

وأضافت غانم، في مداخلة هاتفية مع الإعلاميين أية جمال الدين وأسماء يوسف في برنامج «8 الصبح» على شاشة «dmc»، أن ارتفاع نسبة الرطوبة بالجو يعطي المواطنين شعورا بارتفاع درجات الحرارة أكثر من معدلاتها الطبيعية، لافتة إلى لجوء هيئة الأرصاد، لإضافة درجات الحرارة المحسوسة في النشرات الجوية لوجود فرق كبير بين الدرجات التي يتم قياسها والتي يشعر بها المواطنون بسبب ارتفاع نسبة الرطوبة بالجو.

فرق درجتين إلى 4 درجات بين «المحسوسة التي يتم قياسها»

وأوضحت عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد، أن الفرق بين درجات الحرارة التي يتم قياسها وتلك المحسوسة قد يتراوح بين درجتين إلى 4 درجات بسبب ارتفاع نسبة الرطوبة، وذلك باختلاف نسبة الرطوبة من منطقة إلى أخرى، لافتة إلى أن منطقة مثل السواحل الشمالية بجمهورية مصر العربية، تكون نسبة الرطوبة بها أعلى من القاهرة، وهو ما يسبب ارتفاع درجة الحرارة المحسوسة عن التي يتم قياسها مقارنة بغيرها من المناطق الأخرى.