عاجل .. «المركزي» يعلن تعطيل العمل في البنوك من الأحد حتى الخميس

أعلن البنك المركزي المصري صباح اليوم الثلاثاء، موعد إجازة عيد الأضحى المبارك للبنوك المحلية والعاملة في مصر، والتي تبدأ بيوم وقفة عرفات الجمعة المقبل.

موعد إجازة عيد الأضحى للبنوك

وأضاف البنك المركزي في بيان عنه، أنّ إجازة عيد الأضحى للبنوك المحلية للعام الهجري 1443هـ، تمتد على مدار 5 أيام متتالية، تقرر فيها تعطيل العمل بالبنوك العاملة في مصر، اعتبارا من الأحد 10 يوليو 2022، على أن تنتهي يوم الخميس الموافق 14 يوليو 2022.

استئناف العمل في البنوك صباح 17 يوليو

وتابع البنك المركزي، أنّه من المقرر أن يُستأنف العمل بالبنوك العاملة في مصر صباح يوم الأحد الموافق 17 يوليو 2022، أي بعد انتهاء يومي الجمعة والسبت العطلة الأسبوعية للبنوك».

وكان مجلس الوزراء، أصدر أمس الإثنين بيانا رسميا، بشأن إجازة عيد الأضحى المبارك للأجهزة العاملة بالدولة والقطاعي العام والخاص، حيث أعلن مدّ إجازة العيد حتى نهاية الأسبوع المقبل، أي حتى يوم الخميس 14 يوليو 2022.