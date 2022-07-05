«سوديك» تقدم عرضا غير ملزم للاستحواذ على 100% من شركة مدينة نصر للإسكان

قدمت شركة السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار (سوديك) عرضًا غير ملزم للاستحواذ النقدي المحتمل على نسبة تصل إلى 100% من أسهم رأس مال شركة مدينة نصر للإسكان والتعمير (مقيدة بالبورصة المصرية) من خلال عرض شراء إجباري، وفقاً للقوانين واللوائح واجبة التطبيق (الصفقة).

وتعد شركة مدينة نصر للإسكان والتعمير من الشركات العقارية المصرية المدرجة في البورصة المصرية، إذ تعمل الشركة بنشاط التطوير العمراني منذ عام 1959.

ويتمركز نشاط الشركة في منطقة شرق القاهرة، إذ يكمن مشروعيها الرئيسيان تاج سيتي وسراي، ولديها محفظة كبيرة من الأراضي.

تفاصيل عرض «سوديك»

وفقا لبيان إفصاح قدمته شركة «سوديك» إلى البورصة، فإن العرض غير الملزم الذي قدمته إلى مجلس إدارة شركة مدينة نصر للإسكان والتعمير عرضت من خلاله سعر شراء إرشادي يتراوح ما بين 3.20 جنيه مصري إلى 3.40 جنيه مصري للسهم، مع مراعاة الشروط والافتراضات والأحكام المنصوص عليها في العرض غير الملزم، ومتوسط السعر الاسترشادي، والذي يبلغ 3.30 جنيه مصري للسهم يقدر الشركة بقيمة 6.18 مليار جنيه مصري (328 مليون دولار أمريكي) يمثل فرصة سيولة مجزية لمساهمي الشركة بزيادة قدرها 32% عن سعر إغلاق مدينة نصر للإسكان والتعمير في 4 يوليو 2022 و45% عن متوسط السعر المرجح للسهم (مؤشر"VWAP") الذي يبلغ 2.28 جنيه مصري للسهم و2.28 جنيه مصري للسهم و2.36 جنيه مصري للسهم على مدار الثلاثة أشهر، والستة أشهر والاثنى عشر شهرًا الماضية على التوالي.

سعر الشراء الإرشادي

ويمثل سعر الشراء الإرشادي مضاعف قيمة دفترية يبلغ 1.43x، ومضاعف ربحية يبلغ 21.4x وذلك في ضوء النتائج المفصح عنها الخاصة بفترة الاثنى عشر شهرا المنتهية في 31 مارس 2022.

ويخضع العرض لإتمام التقييم النافي للجهالة الشامل بشكل مرضي يتناسب مع الحصول على الموافقات التنظيمية المعمول بها وغيرها من الشروط العديدة الأخرى، ومنها الموافقات المؤسسية الداخلية لشركة سوديك، وكذلك الموافقات الداخلية لمساهمي شركة سوديك الرئيسيين، وإتمام عملية الفحص النافي للجهالة.

وبفرض الحصول على نتائج مقبولة، تنتوي شركة سوديك تقديم عرض شراء إجباري وفقاً للقوانين واللوائح المنصوص عليها والواجبة التطبيق.