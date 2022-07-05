السجن 3 سنوات لسائق وتباع في واقعة مصرع مأذون وزوجته وطفلتهما بحادث

قضت محكمة جنايات الزقازيق، بمعاقبة سائق وتباع سيارة نقل، بالسجن 3 سنوات بتهمة التسبب في مقتل مأذون وزوجته وطفلتهما، في حادث على طريق «الزقازيق - ديرب نجم»، بمحافظة الشرقية.

مصرع شخص وزوجته وطفلتهما

كان اللواء محمد والي مدير أمن الشرقية تلقى إخطارا من مركز شرطة ديرب نجم، يفيد تصادم موتسيكل وسيارة نقل على طريق «ديرب نجم - الزقازيق»، ما أسفر عن مصرع «وليد. م. ح»، مأذون، 48 سنة، وزوجته وطفلتهما.

ونُقلت الجثث إلى مستشفى ديرب نجم المركزي، وتم التحفظ عليها بمشرحة المستشفى، تحت تصرف النيابة التي تولت التحقيقات وصرحت بدفن الجثامين، وتم تشييعها لمثواها الأخير بمقابر الأسرة.

ضبط سائق السيارة والتباع

وحُرر محضر بالواقعة، وألقت الشرطة القبض على سائق السيارة والتباع المتسبب في الحادث، وتم إحالتهما إلى جهات الاختصاص التي تولت التحقيقات، وتبين تعاطيهما مواد مخدرة، وقررت إحالتها الي محكمة جنايات الزقازيق التي أصدرت حكمها المتقدم.