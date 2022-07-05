انتهى زمن الورق رسميًا.. تعرف على طرق دفع فواتير الكهرباء إلكترونيًا

اتخذت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، قرارًا حازمًا بإلغاء الفواتير الورقية، بداية من شهر يوليو الجاري، على أن يتم الاعتماد على تطبيق وسائل الدفع الإلكتروني.

يأتي ذلك في إطار خطة توفير النفقات والأموال، التي تستهلكها طباعة الإيصالات وفواتير الاستهلاك الخاصة بالكهرباء، إذ تبدأ أغلب الجهات داخل الدولة حاليًا، مرحلة التشغيل التجريبي لإلغاء الفواتير الورقية، تطبيقًا لقرار وزير المالية الدكتور محمد معيط.

طرق دفع فواتير الكهرباء إلكترونيًا

ذكرت وزارة الكهرباء، في بيان، أنه يمكن دفع فواتير الكهرباء، المقررة لكل شخص إلكترونيًّا، من خلال العديد من الوسائل والطرق السهلة البسيطة، التي تناسب كل شخص في كل مكان، إذ يمكنك الدفع من المنزل، بأكثر من طريقها، منها استخدام خاصية NFC لشحن عدادات الكهرباء.

أبرز طرق الدفع الإلكتروني

1- يمكن الدفع من خلال الموقع الإلكتروني الخاص بالشركة القابضة لتوزيع كهرباء مصر، من خلال الضغط هنا.

2- الدفع من خلال منافذ شركات التحصيل الإلكتروني، مثل: «مكاتب البريد، سداد، ضامن، مصاري، Bee، أمان، وقتي، تمام، ممكن، البنك الزراعي».

3- الدفع من خلال منافذ فوري، التي يتخطى عددها أكثر من 120 ألف نقطة تحصيل فواتير في مختلف محافظات الجمهورية.

4- المحفظة البنكية من خلال عدة بنوك، هي: «بنك التعمير والإسكان، بنك مصر، بنك بلوم، بنك أبو ظبي الإماراتي، بنك كريدي أجريكول، بنك CIB، بنك عودة، بنك قناة السويس، بنك الإسكندرية».

5- محافظ شركات المحمول المختلفة، من خلال التطبيق الخاص بكل شركة على متجر جوجل بلاي.

يأتي ذلك القرار من قبل وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، تنفيذًا لسياسة الدولة لتفعيل خدمات التحصيل الإلكتروني لفواتير الكهرباء وشحن كروت العدادات مسبقة الدفع، من أجل ضمان تحصيل الفواتير في المواعيد المحددة وتقليل تداول النقود.