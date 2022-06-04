بدء تحصيل فواتير الكهرباء في جميع المحافظات عن شهر يونيو 2022

وزّعت شركات الكهرباء الـ9 على مستوى المحافظات، اليوم، إيصالات فواتير الاستهلاك عن شهر يونيو 2022 على المحصلين بجميع الإدارات والفروع التابعه لها؛ لبدء عملية التحصيل من المشتركين أصحاب العدادات التقليدية والقديمة البالغ عددها ما يقرب من 28 مليون مشترك.

مراجعة فواتير استهلاك شهر يونيو

وأكد مصدر مسؤول بالشركة القابضة لكهرباء مصر، أنّ جميع شركات توزيع الكهرباء أجرت عمليات المراجعة لجميع فواتير الاستهلاك عن شهر يونيو 2022 في مراكز الإصدار بناء على تعليمات الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء، والمهندس جابر دسوقي رئيس الشركة القابضة؛ لإصدار فاتورة صحيحة دون أخطاء تعبر عن الاستهلاك الفعلي للمشترك، واستبعاد القراءات الشاذة منها.

تقديم كل التسهيلات للمواطنين الراغبين في تقسيط المديونيات

وأضاف المصدر، لـ«الوطن»، أنّ هناك تعليمات من وزارة الكهرباء صدرت لجميع شركات التوزيع في المحافظات بتقديم كل التسهيلات للمواطنين الراغبين في تقسيط المديونيات خاصة من محدودي الدخل «صغار المشتركين»، الذين تتراكم عليهم من خلال فواتير الاستهلاك ولم يتمكنوا من سدادها عن طريق تقسيط المديونية طبقًا للوائح والقوانين لمن يصعب عليه السداد على 12 شهرًا أو 24 شهرًا دون فوائد.

المستندات المطلوبة لجدولة وتقسيط المديونيات

وكشف المصدر عن المستندات المطلوبة التي يجب أن يتبعها المشتركين من أصحاب العدادات التقليدية والقديمة الراغبين في جدولة أو تقسيط مديونيات فواتير استهلاك الكهرباء، في جميع فروع شركات التوزيع على مستوى المحافظات، والتي تتمثل في «بطاقة الرقم القومي الخاصة بالعميل - نموذج طلب تقسيط للمديونية يجرى استيفاؤه من الشركة وملء البيانات الموجودة به وتقديمه - فاتورة كهرباء حديثة الإصدار».

وأشار المصدر إلى أن 3 إجراءات يجب أن يتبعها المشتركين لجدولة وتقسيط مديونيات استهلاك الكهرباء بجميع فروع شركات التوزيع على مستوى المحافظات وتتمثل في استيفاء نموذج طلب تقسيط مديونية من الشركة، وملء البيانات الموجودة به، ودفع مبلغ 30% من قيمة المديونية دفعة مقدمة كحد أدنى، وجدولة باقي المديونية كحد أقصى على 24 شهرًا.