مرفق الكهرباء يتدخل لحل مشكلة مستهلك يشكو من عدم انتظام قراءة العداد

استجاب جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، التابع لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، لشكوى أحد المستهلكين، يتضرر فيها من عدم الانتظام في قراءة العداد.

إجراء معاينة للشقة الخاصة بالشاكي وتبين أن العداد معطل

وأشار جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك التابع لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، عبر منشور على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، إلى أنه بدراسة موضوع الشكوى بالجهاز مع شركة التوزيع المشكو في حقها، تبين ما يلي:

- إجراء معاينة للشقة الخاصة بالشاكي وتبين أن العداد معطل.

- عمل إذن تغيير للعداد، وتم تركيب عداد مسبوق الدفع.

التواصل مع الشاكي وإبلاغه بما تم في شكواه وإزالة الأسباب

وأكد جهاز تنظيم مرفق الكهرباء، أنه تم التواصل مع الشاكي، وإبلاغه بما تم في الشكوى، وبذلك تم إزالة أسباب الشكوى.

استجابة المرفق حرصا وتقديرا لحق المواطن في تغيير العداد

وأشار الجهاز، إلى أن الاستجابة السريعة من الجهاز، تأتي حرصا وتقديرا لحق المواطن في تغيير للعداد، وتم تركيب عداد مسبوق الدفع.

كيفية وآلية إرسال الشكاوى لجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك

وحدد جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك التابع لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة عبر منشور علي صفحتة الرسمية علي موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، عددا من الطرق والآليات لتلقي شكاوى المواطنين الخاصة بالكهرباء، من خلال التوجه إلى مقر الجھاز في 1 شارع المھندس ماھر أباظة خلف نادي السكة مدینة نصر، أو من خلال الموقع الإلكتروني للجھاز، والبرید «ص. ب» 73 «بانوراما أكتوبر»، رقم بریدي 11811 شارع صلاح سالم، والفاكس الخاص بالجهاز على رقم 23421479، والاتصال على التلیفون رقم 23421475 «داخلي 154».