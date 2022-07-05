ضبط 4 حالات غش بامتحان الديناميكا للثانوية العامة 2022

قال مصدر مسؤول في الغرفة المركزية بوزارة التربية والتعليم، إنّ فريق مكافحة الغش يتمكن من رصد 4 حالات غش بامتحان الديناميكا للثانوية العامة 2022 لشعبة علمي رياضة، والذي أداه الطلاب اليوم.

التحفظ على الأجهزة واتخاذ الإجراءات القانونية

وأضاف المصدر لـ«الوطن»، أنّه جرى التحفظ على الأجهزة المحرزة التي استخدمها الطلاب لتصوير الأسئلة ونشرها عبر صفحات الغش، وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الطلاب المضبوطين.

وأشار المصدر، إلى أنّه جرى تحرير محاضر غش للطلاب المخالفين، وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية لهم وتطبيق قانون مكافحة الإخلال الامتحان، حيث تصل العقوبة إلى الحبس والغرامة والحرمان من الامتحان.