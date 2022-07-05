رئيس التحرير

محمود مسلم

ضبط 4 حالات غش بامتحان الديناميكا للثانوية العامة 2022

كتب:

أميرة فكري
11:27 ص | الثلاثاء 05 يوليو 2022
وزارة التربية والتعليم - صورة أرشيفية

وزارة التربية والتعليم - صورة أرشيفية

قال مصدر مسؤول في الغرفة المركزية بوزارة التربية والتعليم، إنّ فريق مكافحة الغش يتمكن من رصد 4 حالات غش بامتحان الديناميكا للثانوية العامة 2022 لشعبة علمي رياضة، والذي أداه الطلاب اليوم.

التحفظ على الأجهزة واتخاذ الإجراءات القانونية 

وأضاف المصدر لـ«الوطن»، أنّه جرى التحفظ على الأجهزة المحرزة التي استخدمها الطلاب لتصوير الأسئلة ونشرها عبر صفحات الغش، وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الطلاب المضبوطين. 

وأشار المصدر، إلى أنّه جرى تحرير محاضر غش للطلاب المخالفين، وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية لهم وتطبيق قانون مكافحة الإخلال الامتحان، حيث تصل العقوبة إلى الحبس والغرامة والحرمان من الامتحان.   

 

اقرأ المزيد:

تصحيح امتحانات الثانوية العامة 2022.. أي إجابة في ورق الأسئلة لن تصحح

طلاب الثانوية العامة «مكفوفين» يؤدون امتحان مادة الجغرافيا في امتحانات الدور الأول

عقوبة الغش في امتحانات الثانوية العامة.. حبس وغرامة تصل لـ200 ألف جنيه

تفاصيل جدول امتحانات الثانوية العامة 2022.. اللغة الأجنبية الثانية غدا

هل يستكمل الطلاب المتورطون في تصوير أسئلة الثانوية العامة امتحاناتهم؟
بقلم أميرة فكري