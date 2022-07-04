هل يستكمل الطلاب المتورطون في تصوير أسئلة الثانوية العامة امتحاناتهم؟

كشف مصدر مسؤول في وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن مصير طلاب الثانوية العامة الذين يتم ضبطهم داخل اللجنة بامتحانات الثانوية العامة 2022، بعد تورطهم في تصوير أجزاء من الأسئلة ونشرها على صفحات الغش الإلكتروني عبر تليجرام، بعد بدء الوقت الأصلي للامتحان.

مصير مسرّبي الامتحانات

وقال المصدر لـ«الوطن» إنّ أي طالب يؤدي امتحانات الثانوية العامة ويصور أو ينشر أجزاء من الامتحان، لا يتم حرمانه من استكمال باقي امتحان المواد المتبقية، بل يُسمح له كأي طالب آخر بأداء الامتحانات، حتى أنّه يستكمل نفس الامتحان الذي صوره ونشره، لكن بعد تحرير محضر إثبات حالة.

محضر وأداة الغش

وأضاف المصدر أن الطالب الذي يُضبط بتهمة التصوير والنشر، يتم تحريز أداة الغش بحوزته، وإرفاقها مع المحضر، لتكون مستندًا ودليلاً للشؤون القانونية التي تُجري التحقيقات معه لمواجهته بها، قبل توقيع العقوبة عليه.

تحديد العقوبة بعد انتهاء التحقيقات

وأوضح المصدر أنّ السماح للطالب الذي صور ونشر باستكمال الامتحان حق له، لأن التحقيقات قد تثبت بعد ذلك أنّ الطالب بريء، وأنّ هناك شخصًا آخر صوَّر ورقة أسئلته ونشرها على مواقع الغش الإلكتروني، وبالتالي وقتها تكون هناك أزمة إذا لم يُكمل الطالب باقي امتحاناته، لذلك لا يتم حرمانه من دخول الامتحانات، لكن العقوبة التي ستصدر ضده، بعد ثبوت الواقعة بالتحقيقات، حجب نتيجته وإعلانه راسبًا في كل المواد، وفق قانون مكافحة الإخلال بالامتحانات.