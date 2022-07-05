إبداع المرأة العربية في مؤتمر الأدب النسوي بالأردن

ضمن الأسبوع الثقافي المصري بالمملكة الأردنية الهاشمية احتفالا باختيار مدينة «إربد»، عاصمة الثقافة العربية 2022، نظم ملتقى المرأة للعمل الثقافي، مؤتمرًا بعنوان «الأدب النسوي»، احتضنته القاعة الهاشمية ببلدية إربد تناول جوانب من الأدب النسوي محليًا وعربيًا وإشكاليته ومراحل تطوره.

إبداع المرأة العربية في غيوم فرنسية

وشاركت الروائية المصرية سلوى بكر، في الجلسة الأولى بعنوان «كتابة المرأة في مصر»، استعرضت خلالها المبدعات المصريات وإنتاجهم الثقافي في الرواية والقصة القصيرة مؤكدة أهمية الإبداع كوسيلة للمرأة لتحقيق ذاتها.

إثراء الأدب النسوي ودعمه

كما تناولت الدكتورة ضحى عاصي في جلسة المؤتمر الثانية «إبداع المرأة العربية»، من خلال روايتها «غيوم فرنسية»، مشيرة إلى أهمية إثراء الأدب النسوي ودعمه حتى يبرز أثره بشكل أكبر أمام حالة التغيير التي يشهدها العالم، والذي يجب على المرأة أن تلعب دورًا بارزًا ومهمًا في أدواته لاسيما الأدبية والثقافية، مؤكدة أن المرأة العربية بإبداعاتها تستطيع أن تصنع حالة من الجدل والحراك في المجتمعات العربية.

يُشار إلى أن الأيام الثقافية المصرية ستتضمن أيضا ندوات ثقافية بعنوان «الرواية.. سيرة مصطلح عربي»، و«القصة القصيرة جدا بالأردن»، في نقابة المهندسين الأردنيين بلواء الرمثا.