3 آلاف جنيه غرامة الذبح في الطريق العام خلال أيام عيد الأضحى بالجيزة

أعلن اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، فتح مجازر المحافظة بالمجان أمام المواطنين طوال أيام عيد الأضحى المبارك، تحفيزاً لهم على ذبح الأضاحي فى المجازر، وحفاظاً على البيئة وصحة المواطنين والنظافة العامة، على أن يقوم صاحب الذبيحة بإصطحاب الجزار الخاص بها.

حظر ذبح الأضاحي وإقامة الشوادر

وشملت قرارات محافظ الجيزة حظر ذبح الأضاحي بنهر الطريق على أي مواطن، أو جمعية تقوم بتلك الأعمال، وفي حال المخالفة يحصل مبلغ 3000 جنيه نظير تكاليف أعمال النظافة العامة وإعادة الشيء لأصله.

كما قرر محافظ الجيزة حظر إقامة شوادر عرض وبيع الأغنام والماشية الحية بالشوارع الرئيسية والميادين والحدائق، وفي حال الموافقة على إقامتها يكون ذلك داخل الأراضي الفضاء المسّورة بعد الحصول على التصريح من الجهات المختصة، مشيرا إلى أنه في حال المخالفة يتم تحصيل مبلغ 3000 جنيه من كل مخالف، نظير رفع الإشغالات وإعادة الشيء إلى ما كان عليه، لضمان الالتزام بالاشتراطات البيئية السليمة.

محاضر ضد المخالفين

كما كلف المحافظ إدارتي شؤون البيئة والإشغالات بالأحياء والمراكز والمدن والإدارة الصحية بتلك الجهات تحرير المحاضر اللازمة ضد المخالفين لقرارات حظر الذبح بالشوارع، والإزالة الفورية لأي شوادر تقام دون تصريح من الجهات المختصة، وذلك بالتنسيق مع مديرية الطب البيطري.

كما حظرت المحافظة نقل وحفظ جلود الهدي والأضاحي دون الحصول على تصريح من الجهات المختصة بالطب البيطري، وذلك نظير مبلغ ألف جنيه لكل تصريح، وكذا فرض غرامة على المخالف، بواقع 5 آلاف جنيه، مع التحفظ على وسيلة النقل بأقرب قسم شرطة لحين سداد الغرامة، مع مصادرة الجلود ومخلفات الذبح فى عيد الأضحى بمعرفة اللجان الفرعية.

إجراءات قانونية

وأكد المحافظ، اتخاذ جميع الإجراءات القانونية حيال أي مخالفة في أعمال النقل دون تصريح من مديرية الطب البيطري بالمحافظة، مؤكدا وجود لجان متابعة ميدانية بالأحياء والمراكز والمدن لضبط أي مخالفات على الفور، إضافة إلى تشكيل لجان فرعية بالأحياء والمراكز والمدن لمتابعة قيام الجمعيات الأهلية بأعمال تجميع ونقل وتخزين مخلفات الذبح وجلود الأضاحي، وكذلك التأكد من توافر الاشتراطات الصحية والبيطرية المقررة في العاملين وفي وسائل النقل الخاصة بها.

وأهابت محافظة الجيزة بالمواطنين بالالتزام بكل القرارات المنظمة لمعاونة أجهزة المحافظة في الحفاظ على المظهر الحضاري للشوارع والميادين، لتجنب التعرض للمسائلة القانونية وتوقيع الغرامات المالية المقررة عليهم.