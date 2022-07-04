5 سيارات موفرة للبنزين.. عائلية ومريحة وكفاءتها عالية

مع أنباء عن ارتفاع أسعار النفط والبنزين في العديد من الدول ليصل إلى 100 جنيه إسترليني لملء متوسط ​​سيارة عائلية، بدأ كثير من المواطنين البحث عن طرق لتوفير المواد البترولية التي يتم استخدامها في السيارات وتحقيق وفر في الأموال الخاصة بهم.

أفضل 5 سيارات عائلية موفرة للوقود

وذكر موقع express، أنّ هناك قائمة مختصرة من أفضل 5 سيارات عائلية موفرة للوقود، يجب أن تعرفها لمساعدتك في توفير النقود الخاصة بالبنزين والتي تناسب احتياجات العائلة، وعلى الراغب في شراء أي سيارة دراسة استهلاكها للبنزين وسرعتها على الطريق ومدى كفاءتها في استهلاك الوقود، والمبلغ الذي قد تحتاج إلى إنفاقه على البنزين أو الديزل، وما إذا كان عليك اختيار سيارة كهربائية بدلا منها.

وأشار الموقع إلى أنّ سيارة بيجو 308 إس دبليو، هي إحدى السيارات، حيث يمكن للسيارة العائلية أن تسير نحو 88 كيلو متر في ملئ خزان الوقود بشكل كامل، رغم أنّ السيارة لا تمتلك محركًا قويًا للغاية، إلا أنّها قد تنتج 108 أحصنة و205 نيوتن متر من عزم الدوران، لذلك يمكنك توقع قوة احتياطية لاحتياجات القيادة الخاصة بك.

أما السيارة الثانية، فهي سيارة فولكس فاجن جولف التي تمتلك خزان وقود بسعة 1.0 لتر، والتي تحتوي على محرك لائق وكافٍ مع 108 أحصنة و200 نيوتن متر من عزم الدوران، إضافة إلى أنّه يمكن أن ينتقل من صفر إلى 60 ميلا في الساعة في 10.2 ثانية فقط.

أفضل اقتصاد في استهلاك الوقود

والسيارة الثالثة هي Ford Focus والتي تمثل افضل طريقة للحصول على أفضل اقتصاد في استهلاك الوقود للقيادة المتكررة لمسافات طويلة، حيث يمكنك اختيار محرك الديزل Ford Focus بسعة 1.5 لتر، حيث تتمتع هذه السيارة بقوة جيدة.

أما السيارة الرابعة فهي سيارة سكودا أوكتافيا، حيث تتمتع Octavia hatchback بنفس سمعة نظيرتها التي تعمل بالبنزين من حيث الكفاءة في استهلاك الوقود، وتبلغ نسبة استهلاكها للوقود 110.8 كيلو متر في الغالون، ما يجعلها بين أكثر سيارات الديزل اقتصادا التي يمكنك شراؤها، وتبلغ قوته 113 حصانًا وعزم دوران 300 نيوتن متر، وهو أمر رائع للقيادة على الطرق السريعة.

أما الخامسة فهي سوزوكي، وهي سيارة SUV هجينة متوسطة الحجم، تحتوي على محرك بنزين سعة 2.5 لتر ومجموعة نقل هجينة مدمجة لمنحها مساعدة كهربائية، وتسير 454.4 كيلو متر في الغالون.