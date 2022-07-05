وزير الرياضة يتابع ترتيبات معرض «سبورتس إكسبو 2023».. «صور»

جهود كبيرة تبذلها اللجنة المشرفة على تنفيذ معرض «سبورتس إكسبو 2023»، مع بدء العد التنازلي لانطلاق المعرض المقرر تنفيذه في يناير 2023 تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وحرص الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، على متابعة الاستعدادات والترتيبات المتعلقة بإقامة المعرض.

الوزير يطلع على الصالات المقترحة للمعرض

جاء ذلك خلال اجتماع عقده الدكتور أشرف صبحى مع المهندس حازم حماده المدير التنفيذي لشركة «دلتا كونكس»، وعدد من قيادات الوزارة حيث اطلع على صالات المعرض المقترحة، وما سيضمه من منتجات وأدوات رياضية متنوعة، وفعاليات مصاحبة.

صبحي: نحرص على التوسع في سياحة المعارض والمؤتمرات

وأكد وزير الشباب والرياضة أهمية معرض إكسبو 2023 لعرض أحدث التقنيات والمنتجات والابتكارات في المجال الرياضي بمشاركة كبرى الشركات والمؤسسات العربية والعالمية، وبما يعكس أهمية الاستثمار الرياضي، ودوره على الصعيد الاقتصادي.

اهتمام الوزارة البالغ بسياحة المؤتمرات والمعارض

ولفت الدكتور أشرف صبحي، إلى اهتمام الوزارة البالغ بسياحة المؤتمرات والمعارض من خلال إقامة مجموعة من الفعاليات الدولية على أرض مصر، منوهًا إلى أهمية الأنشطة الشبابية والرياضة التي سيتم تنظيمها ضمن فعاليات المعرض الدولي «سبورتس إكسبو 2023».

تضافر الجهود بين المعنيين بالوزارة ومسئولي الشركة المنظمة

ووجّه الوزير بتضافر الجهود بين المعنيين بالوزارة، ومسئولي الشركة المنظمة، لتنظيم المعرض على أعلى مستوى، وعلى غرار المعارض الدولية الكبرى، مشيرًا إلى عقد اجتماع دوري لمتابعة كافة المستجدات المتعلقة بالمعرض.

سبورتس إكسبو أكبر المعارض العالمية في الشرق الأوسط

ويأتي معرض «سبورتس إكسبو»، كواحد من أكبر المعارض العالمية على مستوى الشرق الأوسط وأفريقيا، ويتيح فرصة الالتقاء بصناع القرار في القطاعين العام والخاص، وسيكون بمثابة ملتقى سنوي لكل المستثمرين ورواد الصناعة في مجال الرياضة، ويقدم أحدث الابتكارات والتكنولوجيات المتطورة في مجال الرياضة.