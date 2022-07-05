تباين آراء طلاب الثانوية حول امتحان الديناميكا: «فيه أجزاء صعبة»

تباينت آراء طلاب الثانوية العامة 2022 شعبة علمي رياضة، حول مستوى امتحان الديناميكا، الذي أداه الطلاب اليوم باللجان، مؤكّدين أنَّه جاء في مستوى الطالب فوق المتوسط، واحتوى على بعض الجزئيات الصعبة وأن الأسئلة طويلة وتحتاج إلى تفكير، بينما رأى البعض الآخر أنَّه جاء في مستوى الطالب المتوسط.

امتحان الديناميكا للثانوية.. في مستوى الطالب فوق المتوسط

قال أحمد عبدالعزيز، الطالب في الصف الثالث الثانوي، إنَّ امتحان الديناميكا كان في مستوى الطالب المتوسط، ولكن هناك بعض الجزئيات الصعبة التي جاءت في مستوى الطالب المتميز.

أضاف الطالب أنَّ امتحان الديناميكا جاء في مستوي الطالب فوق المتوسط وأن كتيب المفاهيم ساعد الطلاب على حل أسئلة الامتحانات.

امتحان الديناميكا.. الأسئلة طويلة والوقت غير كاف

فيما اشتكى الطالب عمرو أحمد، من طول امتحان الديناميكا، وأنَّ الأسئلة تحتاج لوقت أطول من المخصص، وبه بعض الجزئيات في مستوى الطلاب المتفوقين.

من جهته، أكّد الدكتور رضا حجازي نائب، وزير التربية والتعليم لشئون المعلمين ونائب رئيس عام الامتحان، أنه تم التواصل مع جميع مديري المديريات التعليمية المتواجدين بغرف العمليات المحلية قبل بدء الامتحان للاطمئنان علي وصول الأسئلة.

وأضاف «حجازي»، في بيان، أنَّ جميع مراحل العمل بامتحانات الثانوية العامة مؤمنة بالكامل بدءًا من طباعة الأسئلة، ومرورًا بنقلها إلى مراكز توزيع الأسئلة ثم لجان سير الامتحان، ولجان النظام والمراقبة.

وشدد الدكتور رضا حجازى، على مديري المديريات بالتأكيد على تسليم ملحق مادة الكيمياء مكملة لكتاب المفاهيم؛ لتوزيعه على الطلاب داخل اللجان.

وسارت أجواء الامتحان بشكل جيد ومنضبط ودون حدوث أي مشكلات من شأنها تعكير صفو العملية الامتحانية.