3 مليارات جنيه ضرائب ورسوم بجمارك السخنة خلال يونيو الماضي

استعرض الدكتور محمد معيط وزير المالية، الجهود المبذولة من رجال الجمارك لتذليل العقبات وتيسير الإجراءات الجمركية أمام مجتمع الأعمال؛ بما يُسهم في تحسين أداء العمل بالإدارات الجمركية، وتقليل زمن الإفراج الجمركي، على النحو الذى يساعد فى تلبية احتياجات السوق المحلية.

تلقى الوزير تقريرًا من الشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك، أشار فيه إلى أن الإدارة المركزية لجمارك السخنة، أفرجت عن مشمول 7 آلاف و812 شهادة جمركية وارد نهائي خلال يونيو الماضي، لأصناف متعددة من السلع الاستراتيجية، والبضائع العامة مثل: «القمح، والسكر، والبقوليات، والذرة، ومكونات التكييف، والثلاجات، والمراوح، والأقمشة، والأخشاب، والخيوط، وإكسسوار الهواتف المحمولة، وقطع غيار السيارات».

671 مليون جنيه ضرائب ورسوم جمركية بجمارك السخنة

أضاف التقرير، أن إجمالي الضرائب والرسوم الجمركية المُحصلة عن شهادات الوارد بجمارك السخنة بلغت 671 مليونًا و688 ألف جنيه، بينما بلغ إجمالي ضرائب القيمة المضافة والرسوم الأخرى المُحصلة عن هذه الشهادات 2 مليار و391 مليونًا و625 ألف جنيه.

أوضح التقرير، أن إدارة الصادر بجمارك السخنة، صدرت خلال يونيو الماضى مشمول 1513 بيانًا جمركيًا بإجمالي 13240 حاوية، معظم أصنافها من: «الرمال، والفوسفات، والفايبر جلاس، والرخام»، بقيمة إجمالية بلغت 3 مليارات و285 مليونًا و557 ألف جنيه، بينما بلغت رسوم الصادر المُحصلة نحو 2 مليون و802 ألف جنيه.

3 مليارات جنيه إجمالي ما تم تحصيله خلال يونيو

أشار التقرير إلى أن إجمالي الضرائب والرسوم الجمركية المُحصلة والضرائب والرسوم الأخرى المحصلة بجمارك السخنة، خلال يونيو الماضي بلغت 3 مليارات و63 مليونًا و314 ألف جنيه.