وقت صلاة عيد الأضحى 2022 في المدينة المنورة.. بعد مكة بدقيقة

يجري البحث بصورة واسعة عن وقت صلاة عيد الأضحى 2022 في المدينة المنورة خلال الأيام الماضية، وذلك منذ إعلان المملكة العربية السعودية ثبوت رؤية هلال شهر ذي الحجة 1443 هجرية، وكان ذلك يوم الأربعاء الماضي التاسع والعشرين من يونيو، والذي كان هو المتمم لشهر ذي القعدة، بينما كان الخميس الثلاثين من يونيو هو الأول من شهر ذي الحجة.

وبناء على ما أعلنته دائرة الأهلة في المحكمة العليا، فإن موعد عيد الأضحى 2022 في السعودية، هو يوم السبت المقبل الموافق التاسع من يوليو والعاشر من شهر ذي الحجة، وهو نفس الموعد الذي تسير عليه غالبية الدول العربية والإسلامية.

موعد صلاة العيد 2022 في السعودية

وقبل الحديث عن وقت صلاة عيد الأضحى 2022 في المدينة المنورة، يجب الإشارة إلى أن وقت الصلاة يختلف من مدينة ومنطقة لأخرى في المملكة نظرا لتباين المواقع الجغرافية بطبيعة الحال، إذ ذكرت وسائل إعلام سعودية أن أول صلاة عيد في السعودية ستبدأ في الخامسة وأربعة عشرة دقيقة «05:14 صباحا» وستكون آخر صلاة في تمام الساعة السادسة صباحا وستة دقائق «06:06».

وستكون صلاة عيد الأضحى هذه المرة في المملكة العربية السعودية وسط أجواء مختلفة، إذ أن الرياض قررت قبل أسابيع رفع العمل بالإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، وذلك منذ بدء الجائحة نهاية عام 2019، كغيرها من بلدان العالم التي استقر فيها المنحنى الوبائي.

وقت صلاة عيد الأضحى 2022 في المدينة المنورة

ووفقا لما ذكرت وسائل إعلام سعودية، فإن وقت صلاة عيد الأضحى 2022 في المدينة المنورة سيكون في تمام الساعة السادسة و5 دقائق «06:05» صباحا، أي أنها ستكون بعد بدء الصلاة في مكة المكرمة بدقيقة واحدة.

وبدأت إجازة عيد الأضحى المبارك في السعودية يوم الاثنين الرابع من يوليو الخامس من شهر ذي الحجة وذلك للقطاع الحكومي والتي تستمر 9 أيام، فيما ستكون الإجازة 4 أيام للقطاع الخاص بداية من يوم وقفة عرفات أي الجمعة المقبل.