«الشرقاوي»: الجميع مدعوون للحوار الوطني إلا من حرم نفسه باستخدامه العنف

قال النائب أحمد الشرقاوي، عضو مجلس النواب، وعضو مجلس الأمناء للحوار الوطني، إنّهم اتفقوا قبل بدء الجلسة على أنّ المجلس هي المهيمن الوحيد على إدارة الحوار الوطني، وتحديد قواعده وجلساته وغيرها من الأمور التنظيمية مثل الأسماء التي ستشارك في الحوار.

وأضاف فوزي، خلال المؤتمر الأول للمجلس، أنّهم بحاجة إلى كتابة لائحة بشكل سريع جدًا تُحدد فيها قواعد إدارة الحوار الوطني، وتكون القاعدة الأولى فيها أن مجلس الأمناء هو الكيان الوحيد المهيمن على شؤون الحوار الوطني.

الاستعانة بخبراء محايدين

وتابع بأنّ الحوار المجتمعي مطلوب ومهم جدًا والجميع مدعوون إليه إلا من حرم نفسه، بأن استخدم عنفا أو لطخ يديه بدماء المصريين، مشيرا إلى أنّ الحوار السياسي معهود له بالمعارضة وممثلين عنها وممثلين عن السلطة مع الاستعانة بخبراء محايدين إذا لزم الأمر لطرح وجهات النظر في كل الملفات.