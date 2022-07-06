«القومي للبحوث» يحذر الحوامل من لحم الضأن: تناولوا الفواكه والخضار

كشف الفريق البحثي المكون من الدكتورة عفاف عزت، والدكتورة دينا مصطفى من قسم التغذية وعلوم الأطعمة، بالمركز القومي للبحوث، في تقرير صادر عنه، أنه يفضل تناول الفواكه والخضار، لأن بهما مركبات مضادة للأكسدة، التي تساعد على منع تأكسد الخلايا وتلفها، والحرص على ممارسة بعض التمارين الرياضية البسيطة، وعدم الاكتفاء بالجلوس أمام التليفزيون، والنوم بعد الأكل: «ننصحك بالمشي ساعة يوميا على الأقل».

ونوه الفريق البحثي، بكيفية تجنب أضرار اللحوم خلال عيد الأضحى المبارك، مشددا على ضرورة الإكثار من أكل الوجبات المحتوية على ألياف بنسبة كبيرة، مثل الحبوب الكاملة والخضار، إذ تساعد على الوقاية من بعض الأمراض مثل عسر الهضم والانتفاخ، ويجب عند استهلاك اللحوم، أن تكون نسبتها صغيرة، وأن تكون مطبوخة مع الخضراوات مثل البصل والثوم والجزر، كما يجب عدم التركيز على أكلها طوال أيام عيد الأضحى.

يفضل تناول الفواكه والخضار

ونصح الفريق البحثي، السيدات الحوامل بالامتناع عن الأكل من لحم الخروف والضأني في حالة معاناتهن الشديدة من مشاكل القيء المستمر وعسر الهضم سواء في بداية أشهر الحمل أو خلاله‏‏ نظراً لما يسببه الحمل أساساً من صعوبة الهضم وارتفاع نسبة الحموضة والارتجاع المعدي‏،‏ خصوصا في الأشهر الأولى من الحمل والأخيرة منه‏.

يجب تناول البقدونس مع لحوم الخراف.. اعرف السبب

وحث على شرب كمية كبيرة من الماء حيث أن تناول الشخص كميات كبيرة من اللحوم مع عدم شرب كمية كبيرة من المياه يؤدى إلى تكون حصوات بالكلى والمسالك البولية معروفة بحصوة حمض البوليك، وهى تشكل من 20 إلى 30% من مجموع الحصوات التي يصاب بها الإنسان ويفضل تناول البقدونس مع اللحوم خاصة لحوم الخراف، حيث إنه يقلل من امتصاص الدهون ويسهل مرور الفضلات مع تباعد جزئياتها داخل الأمعاء.

ونوه الفريق البحثي إلى أن البقدونس، وهو غني جدا بمركبات «الفيتو» ومضادات الأكسدة والألياف، كما أنه منشط قوي في إفراز عصارة الصفراء من الكبد والتي تسهم بشكل كبير في هضم وامتصاص الدهون الموجودة في لحوم الضأن بالذات وله مفعول رائع في تخليص الجسم من البوليك وبذلك يقلل ترسيبه في المفاصل مسببا النقرس.