الطائفة الإنجيلية تتسلم الأرض المخصصة لها بالعاصمة الإدارية الجديدة

تسلمت قيادات الطائفة الإنجيلية في مصر، الأرض المخصصة لها، من المرحلة الأولى للعاصمة الإدارية الجديدة، بمساحة 4 آلاف متر مربع بمنطقة السفارات والوزارات للدولة المصرية، لبناء كنيسة، بقرار تخصيص من الرئيس عبدالفتاح السيسي للطائفة الإنجيلية في مصر.

الجمهورية الجديدة

وقال الدكتور القس أندريه زكي رئيس الطائفة الإنجيلية، إنَّ الرئيس عبدالفتاح السيسي يقوم بدور غير مسبوق في الجمهورية الجديدة، وهي الدولة التي تقوم على القانون والمساواة والمواطنة.

وأضاف أنَّ الدولة التي تهتم بالبنية الأساسية وتوفير حياة كريمة للمواطن هي دولة لديها نظرة سياسية وإنسانية متكاملة، موجهًا التهنئة للرئيس السيسي والشعب المصري بمناسبة عيد الأضحى.

أرض للطائفة الإنجيلية بالعاصمة الإدارية

وبعث الدكتور القس أندريه زكي رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، أمس الاثنين، برقية شكر للرئيس، جاء فيه: «أتقدم بخالص الشكر والتقدير إليكم، على قرار تخصيص قطعة أرض للطائفة الإنجيلية بالعاصمة الإدارية الجديدة، ونثمن مجهوداتكم الجادة والمخلصة في بناء ركائز دولة المواطنة وتأسيس دولة المساواة والعيش المشترك بمشاركة جميع المصريين، وسعيكم الدائم لتحقيق مقومات الدولة المدنية الحديثة. نصلي إلى الله أن يمنح مصرنا العزيزة الرخاء والقدرة على تجاوز جميع التحديات معًا، بعقل وقلب مصري واحد».