سمير مرقص: كل من خرج عن شرعية الدولة الحديثة لن يشارك في الحوار الوطني

قال سمير مرقص عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، إنَّ الحوار الوطني لحظة تاريخية مهمة، مؤكّدًا أنَّ هذه الآلية ستكون محملة بمهام كثيرة.

وأضاف «مرقص» خلال كلمته بالاجتماع الأول لمجلس أمناء الحوار الوطني، إن ما قدمته الأمانة الفنية نوع من أنواع إعطاء الشرعية لهذا المجلس، وهو ما يعني أنه لابد من تلقف هذا الأمر، مشيرًا إلى أنَّ الحوار الوطني للمستقبل وبخاصة أن 80%من سكان مصر تحت سن الأربعين، نصفهم تحت سن العشرين بواقع 40 مليون مواطن مصري.

وتابع: «كل ما هو خروج عن مرجعية وشرعية الدولة الحديثة في مصر سيكون ممنوعا من الحوار الوطني وليس من تلطخت بالدماء فقط».

من جهتها، قالت الدكتورة ريهام باهي مدير برنامج الأورومتوسطى، بجامعة القاهرة، إنَّ الحوار الوطني يضم كل طوائف المجتمع والشعب المصري، وليس مقتصراً على السلطة والمعارضة، لكن يضم كل الفئات من الشباب والمرأة والمجتمع المدني، مبينة أنَّ هذه الشمولية ستكون معيار النجاح، كما أن المواطنين حريصون على المشاركة بالمقترحات بنسبة كبيرة.