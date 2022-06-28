رئيس وزراء الأردن يكشف تطور الأوضاع بالعقبة بعد تسرب الغاز السام

كشف رئيس الوزراء الأردني، صباح اليوم الثلاثاء، عن الأوضاع الراهنة في محافظة العقبة، بعد مقتل 13 شخصًا، وإصابة 260 آخرين، جراء تسرب غاز سام من حاوية سقطت من باخرة في أحد موانئ العقبة، وفقًا لصحيفة «عمون» الأردنية.

الأردن تسيطر على حادثة تسرب الغاز

وقال رئيس الوزراء الأردني بشر الخصاونة، إنَّ الحياة عادت إلى طبيعتها في محافظة العقبة، إذ جرى استئناف حركة الموانئ والملاحة الأردنية بشكل كامل، قائلًا: «الوضع أصبح تحت السيطرة ولا داعي للخوف والقلق»، معربًا أنَّ الطوق الأمني الموجود في الميناء سيظل في محيط الحادثة، وذلك بهدف التأكّد من عدم تأثير الغاز مرة أخرى على المواطنين المحيطين بمكان الحادثة».

خطط الحكومة الاردنية لمواجهة تسرب الغاز

وأشار «الخصاونة» إلى الأوضاع تحت السيطرة ولكن قررت الوزارة البقاء فى مكان معزول على مسافة تصل الى 4 كيلومترات عن مكان الحادثة لساعات إضافية، موضحًا أن تقديرات الخبراء المختصين تشير الى أنه لا يوجد خطر لانتقال الغاز السام إلى المناطق السكنيّة القريبة من الميناء.

وفى السياق ذاته، صرح وزير الداخلية الأردني مازن الفراية، أنَّه جرى استئناف كل الموانئ بمحافظة العقبة صباح اليوم، باستثناء رصيف رقم 4، وذلك في محاولة لإتاحة المجال للتأكّد من سلامته بشكل نهائي، كما أكّد مفوض السياحة والبيئة في محافظة العقبة الاقتصادية الخاصة نضال المجالي، أنه جرى انحسار تأثير الغاز المتسرب والوضع مستقر.

مقتل 13 وإصابة 260 في تسرب غاز بالأردن

من جهة أخرى، كشفت وسائل إعلام أردنية أنَّ مئات المصابين يتلقون العلاج والرعاية المناسبة داخل المستشفيات المحلية، وذلك نتيجة تعرضهم للمواد الكيميائية السامة، فى حين البعض منهم فى حالة خطرة.

يُذكر أنَّ محافظة العقبة بالأردن شهدت، أمس الإثنين، تسرب الغاز السام من حاوية في أحد موانئ العقبة، أسفر عن مقتل 13 شخصًا، وإصابة المئات، بينهم حالتان حرجتان نقلتا إلى عمان.