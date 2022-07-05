الإعدام لـ4 متهمين والسجن لخامس قتلوا شابين لخلاف على مبلغ ليلة حرام

قضت محكمة جنايات المنصورة، بمحافظة الدقهلية، قبل قليل، بالإعدام شنقاً لسيدة و3 أشخاص، وذلك بعد ورود الرأي الشرعي لمفتي الجمهورية، والسجن المشدد 15 سنة لمتهم خامس، لإدانتهم باستدراج شاب وابن عمه وقتلهما، بعد خلافات على سعر قضاء ليلة محرمة مع أحد المجني عليهما والمتهمة، التي استعانت بباقي المتهمين، واستدرجت المجني عليه، الذي حضر ومعه ابن عمه، من محافظة الشرقية، وكان في انتظارهما باقي المتهمين، الذين تخلصوا منهما.

هيئة إصدار الحكم

وعقدت محكمة جنايات المنصورة جلسة النطق بالحكم، اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار وائل كمال صالح، رئيس الدائرة السادسة، وعضوية المستشار فاروق محمد فخري، والمستشار علي أحمد مشهور، والمستشار رامى منصور عباس، وأمانة سر أحمد الحنفي، وذلك في القضية رقم 16542 لسنة 2021 جنايات دكرنس، والمقيدة برقم 2060 لسنة 2021 كلي شمال المنصورة.

إحالة القضية للجنايات

وأمر المستشار حسام الدين مصطفى معجوز، المحامي العام الأول لنيابة شمال المنصورة الكلية، في وقت سابق، بإحالة كل من «محمود م. ط.»، 23 سنة، مبلط سيراميك، وشقيقه «إسلام»، 21 سنة، فلاح، و«عبده م. م.»، 19 سنة، عامل معمار، يقيمون بقرية «برمبال القديمة»، مركز منية النصر، و«عزة أ. ح.»، 33 سنة، مقيمة بقرية «ميت رومي»، مركز دكرنس، و«محمود ع.»، إلى محكمة جنايات المنصورة، لأنهم في يوم 22 أكتوبر 2021، بدائرة مركز دكرنس، أقدموا على قتل المجني عليهما «عمر إبراهيم محمد دياب»، وابن عمه «محمود محمد محمد دياب»، عمداً مع سبق الإصرار والترصد.

نص قرار الإحالة

وتضمن أمر الإحالة ان المجني المتهمة استدرجت المجني عليهما بالدراجة النارية قيادة أحد المتهمين، إلى المكان المتفق على ارتكاب الجريمة، فحضرا مستقلين الدراجة النارية الخاصة بالمجني عليه الأول، وبمجرد وصولهما، بادر الأول بضرب المجني عليه الأول بسلاح أبيض «سنجة» على رأسه، فأسقطه أرضاً، ثم استحصل على سلاح أبيض «مطواة»، من المتهم الثاني، مسدداً له طعنة استقرت بصدره، وأثناء محاولة المجني عليه الثاني الدفاع عن ابن عمه، بادره المتهم الثالث بطعن بسلاح أبيض «مطواة»، عدة طعنات، استقرت بصدره، ثم عاجلهما المتهم الثاني بالسلاح الأبيض «سنجة»، مسدداً لهما عدة طعنات بمناطق متفرقة من جسديهما، للتأكد من مفارقتهما الحياة، حال تواجد المتهم الخامس بمسرح الجريمة لتأمينهم والشد من آزرهم.

وبحسب أمر الإحالة، فقد اقترنت تلك الجناية بجنايتين أخريين، وهي أنهم في ذات الزمان والمكان، خطفوا بالتحايل المجني عليهما، بان استدرجت المتهمة المجني عليه الأول بزعم ممارسة الرذيلة معها، فحضر ورفقتة المجني عليه الثاني، كما ارتكب المتهمون سرقة المنقولات الخاصة بالمجني عليهما، والتي تتمثل في دراجة نارية، وهاتف محمول، وما إن انتهوا من ارتكاب جريمتهم حتى تمكنوا بتلك الوسيلة من الاستيلاء على المسروقات.

شهادة المباحث بالواقعة

وأدلى الرائد محمد البنا، رئيس وحدة مباحث مركز شرطة دكرنس، في محافظة الدقهلية، فى ذلك الوقت بشهادتة، مشيراً إلى أن تحرياته السرية أسفرت عن وجود علاقة غير شرعية بين المجني عليه الأول والمتهمة، نشب على إثرها خلاف فيما بينهما حول المقابل المادي الذي تتقاضاه، فتعدى المجني عليه على المتهمة بالضرب، مما أوغر فى صدرها قبله، فعقدت العزم على التخلص منه، وذلك بأن اتفقت مع المتهم الأول على الانتقام منه، مقابل أن يتحصل على الدراجة النارية المملوكة للمجني عليه، ويقسم حصيلة بيعها مع المتهمين الثاني والثالث، اللذين يستعين بهما فى ارتكاب جريمته.

كما أكدت تحقيقات النيابة العامه أن المتهمين اتفقوا على أن تقوم المتهمة باستدراج المجني عليه الأول إلى محل الواقعة، وطلبت منه الحضور لممارسة الرذيلة فحضر وبرفقته المجني عليه الثاني، وبوصولهما بادر المتهمون بضربهما باستخدام أسلحة بيضاء، على النحو المبين في التحقيقات وتقارير الصفة التشريحية، واستولوا على الدراجة النارية والهواتف المحمولة الخاصة بالمجني عليهما.

رابط اللايف

https://fb.watch/e3XnIb7l5n/