حبس المتهمين بسرقة محتويات «فيلتين» بالتجمع الأول: «مسابوش سلكة كهربا»

أمرت النيابة العامة، بحبس شخصين، 4 أيام على ذمة التحقيقات، وذلك لاتهامهما في واقعة سرقة «فيلتين» بمنطقة التجمع الأول، مستخدما أسلوب كسر الباب، بدائرة القسم.

بلاغ الشرطة بواقعة السرقة

تلقى قسم شرطة التجمع الأول بمديرية أمن القاهرة، بلاغا من شخصين، يقيمان بذات المنطقة، يفيد باكتشافهما كسر باب وحدتين سكنيتين «فيلتين» ملكهما، وسرقة الأسلاك الكهربائية من داخلهما.

القبض على المتهم في الواقعة

وكثف رجال المباحث من تحرياتهم، إذ توصلت إلى أن وراء ارتكاب الواقعة، أحد الأشخاص له معلومات جنائية، وذلك بعد تحديد السيارة المستخدمة في ارتكاب الواقعة، وتبين أنها ملكه، وتم ضبطه وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة بأسلوب «كسر الباب».

اعترافات المتهمين

واعترف المتهم أمام جهات التحقيق بأنه اشترك مع صديقه في عملية السرقة، وأمكن ضبط المتهم الأخر له معلومات جنائية، مقيم بدائرة قسم الخانكة بالقليوبية، وبمواجهته أيد ما جاء بأقوال المتهم المضبوط.

حبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيق

وأقر المتهمان، بتصرفهما في المسروقات المستولى عليها بالبيع لدى صاحب محل للأدوات الكهربائية، له معلومات جنائية، وأمكن ضبطه وعُثر بحوزته على كمية من المسروقات، وتم حبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيق.