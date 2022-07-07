وقت صلاة عيد الأضحى 2022 في خميس مشيط بالسعودية

وقت صلاة عيد الأضحى 2022 في خميس مشيط.. من أكثر العبارات البحثية التي تصدرت «جوجل» خلال الساعات الماضية، إذ يرغب سكان المدينة في أداء الصلاة في أوقاتها، نظرا لأنها مناسبة لا تتكرر إلا مرة واحدة خلال العام.

ويأتي وقت صلاة عيد الأضحى 2022 في مدينة خميس مشيط، السبت 9 يوليو، حتى 13 يوليو، وفقًا للمعهد القومي البحوث الفلكية والجيوفيزيائية في تمام الساعة 05:38 صباحًا، إذ تبدأ تكبيرات العيد بعد صلاة الفجر حتى وقت تأدية الصلاة.

وقت صلاة عيد الأضحى 2022 في «خميس مشيط»

مدينة خميس مشيط في السعودية تضم ما يقرب من 1.5 مليون نسمة، إذ ينتظر سكانها عيد الأضحى المبارك، ويؤدون الصلاة في المساجد والساحات، وبعد ذلك يحتفلون ويمارسون عادات وتقاليد معروفة عند العرب وأهالي المملكة، ولذلك هناك اهتمام بالبحث عن وقت صلاة عيد الأضحى 2022 في «خميس مشيط».

وخميس مشيط مدينة سعودية وهي العاصمة الإدارية لمحافظة خميس مشيط، تقع في منطقة عسير جنوب غرب المملكة العربية السعودية، تقع على ارتفاع 1850متر من سطح البحر.

الأهمية الجغرافية لمدينة خميس مشيط

وللمدينة أهمية سياحية وتجارية هامة في منطقة عسير حيث تتميز بطقسها المعتدل صيفا، وكثرة الأمطار، واحتوائها المنتزهات الطبيعية، وعرفت قديما بمكانتها التجارية الإقليمية، إذ تعتبر أسواقها الرافد الرئيسي لتوفير المؤن والسلع لأبناء المنطقة ولروادها والعابرين بطريقها.

ويوجد في خميس مشيط أكبر جامع في المنطقة، وهو أول جامع بني من عهد الدولة العثمانية، وهو جامع الخميس الكبير ويسمى جامع الحواشي، ويوجد أيضًا قصر ابن مشيط الأثري وبالتحديد في قرية آل مريط أمام المستشفى المدني الجديد خلف قصر شيخ الشمل الحديث.