«التموين» تطرح الخضراوات الطازجة والمجمدة بأسعار مخفضة في المجمعات

تطرح وزارة التموين والتجارة الداخلية، يوميًا قائمة بالخضراوات والفاكهة الطازجة والمجمدة في جميع فروع المجمعات الاستهلاكية البالغ عددها 1300 مجمع استهلاكي، وأيضا في منافذ شركتي المصرية والعامة لتجارة الجملة، وذلك بأسعار مخفضة للمواطنين تقل عن أسعار مثيلات نفس الخضروات بنسبة 20% عن أسعارها في السوق المحلية.

أسعار الخضراوات في فروع المجمعات الاستهلاكية التابعة لوزارة التموين

وتأتي أسعار الخضراوات الطازجة والمجمدة التي تطرحها وزارة التموين في فروع المجمعات كالتالي:

كيلو خيار بسعر 8 جنيهات

كيلو طماطم بسعر 3.5 جنيه

كيس فلفل أخضر حامي بسعر 2 جنيه

فلفل ألوان زنة 500 جرام بسعر 5.5 جنيه

شبكة بطاطس 2 كيلو بسعر 9 جنيهات

طبق مشمش بسعر 15 جنيها

طبق برقوق بسعر 15 جنيها

طبق تفاح أصفر بسعر 30 جنيها

طبق عنب ابيض بسعر 12 جنيها

كيلو كنتالوب بسعر 6.5 جنيه

كيلو مانجو زبدية بسعر 19 جنيها

مانجو صديقه بسعر 19 جنيها

كيلو مانجو جولك بسعر 17 جنيها

2 كيلو برتقال صيفي بسعر 11 جنيها

أسعار الخضراوات المجمدة

في حين تطرح الشركة القابضة للصناعات الغذائية التابعة لوزارة التموين أكياس الخضروات المجمدة بالأسعار التالية:

كيس بسلة بالجزر بسعر 9.25 جنيه

بسلة سادة بسعر 13.25 جنيه

بامية زيرو بسعر 17.5 جنيه

بامية اكسترا بسعر 22 جنيها

بامية فاين 9 جنيهات

سبانخ بسعر 6.75 جنيه

فاصوليا بسعر 8 جنيهات

ملوخية بسعر 8 جنيهات

خضار مشكل بسعر 8.25 جنيه

شوربة خضار بسعر 8.25 جنيه

خرشوف بسعر 20.75 جنيه

قلقاس بسعر 9.25 جنيه

ورق عنب زنة 250 جرام بسعر 7.25 جنيه

كما تكثف الشركة القابضة للصناعات الغذائية من ضخ اللحوم بأنواعها الطازجة والضأن والمجمدة في المجمعات بأسعار مخفضة، حيث يبلغ سعر كيلو اللحم المجمدة البرازيلي 85 جنيهًا، أما كيلو اللحم الطازج السوداني يبلغ 1150 جنيها، في حين يبلغ سعر كيلو اللحم الضأن المبرد بسعر 130 جنيهًا.