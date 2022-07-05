مصادر إسرائيلية: نتحضر لمواجهة كبيرة على أكثر من جبهة

أعلنت مصادر إسرائيلية، اليوم الثلاثاء، أنّ تل أبيب تتحضر لمواجهة كبيرة على أكثر من جبهة، وفق نبأ عاجل نقلته قناة «العربية».

الاحتلال يقتل شابا فلسطينيا ضربا

وفي وقت سابق من اليوم اتهمت أسرة عامل فلسطيني جنودا إسرائيليين بضرب الشاب البالغ من العمر 32 عاما حتى الموت بالقرب من الجدار الفاصل في مدينة طولكرم بالضفة الغربية المحتلة، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا».

وقُتل أحمد حرب عياد، وهو من غزة، أثناء محاولته عبور الحاجز للوصول إلى مكان عمله في إسرائيل، وسلم الجيش الإسرائيلي جثته إلى الأسرة عبر معبر بيت حانون في ساعة متأخرة من مساء أمس الإثنين، ودانت وزارة الخارجية الفلسطينية جريمة القتل وألقت باللوم على الحكومة الإسرائيلية.