حظك اليوم برج الأسد الأربعاء 6-7-2022 عاطفيا ومهنيا

يمتلك مولود برج الأسد بعض السلبيات، أبرزها حبه للسيطرة والتملك ويميل إلى الغطرسة والشعور الزائد بالنفس، نتيجة ثقته التي لا حدود لها بنفسه، وهو لا يتقبل آراء الآخرين ويقتنع أن رأيه هو الأفضل ولا يستمع لغيره ولا يمكن أن يغير رأيه أو يتراجع عنه، وإذا كره أو أصبح على خلاف مع أحد هو عدو قويّ جدًا لمن يؤذيه أو يتعدّى عليه.

الحب في حياة الأسد

الحب شيء أساسي ولا غنى لمولود برج الأسد عنه في حياته، فهو لا يستطيع أن يحيا دون حب ولا يكون هادئا إذا ما كان في علاقة حب يشعر فيها بالأمان والاستقرار، ولا يحبط أبدا رغم ما مر به من الخيبات الكثيرة المتكررة، فهو متفائل ولديه ثقة بأنه سيجد الشخص المناسب الذي يعيش حياة سعيدة معه مهما طال الزمن.

حظك اليوم برج الأسد عاطفيًا

يتواجد القمر في منزل العلاقات اليوم مما يجعل اليوم مميز على المستوى العاطفي وتتمتع اليوم بطاقة كبيرة، تساعدك على إصلاح علاقات أو القيام بلقاءات مهمة، وذلك وفق حظك اليوم.

حظك اليوم برج الأسد مهنيًا

قالت خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد، إن اليوم يمثل انتهاء للضغوط التي يمر بها مواليد برج الأسد، حيث يتواجد المشترى في منزل الحظ مما يدفعك للتعامل بسرعة بديهة ويقظة وقد تحقق مكاسب مالية، فقط انتبه لحقوقك.