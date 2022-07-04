حظك اليوم وتوقعات الأبراج الاثنين 4-7-2023 مهنيا وعاطفيا

يتابع الكثيرون حظك اليوم بشكل يومي، حيث يعتقد البعض أن تغير حركة الفلك والكواكب تؤثر على طاقة الإنسان يوميًا.

وفي هذا الصدد، يعرض موقع «الوطن» ضمن خدماته التي يقدمها للقراء، حظك اليوم على الصعيد المهني والعاطفي وفق تصريحات خبيرة الأبراج عبير فؤاد، في السطور التالية:

حظك اليوم برج الحمل 4-7-2022 على الصعيد المهني

القمر في منزل العمل يساعدك على التركيز في كل عمل تقوم به وتحرز تقدما سريعا.

حظك اليوم برج الحمل 4-7-2022 على الصعيد العاطفي

رغم التشوش.. فينوس وعطارد بمنزل العلاقات يمنحانك جاذبية وحضورا ويعدانك بأوقات ممتعة.

حظك اليوم برج الثور 4-7-2022 على الصعيد المهني

يمدك الفلك اليوم باليقظة الذهنية وبالموهبة العملية، وتستعيد هدوءك النفسي وتستمتع بوقتك جيدا.

حظك اليوم برج الثور 4-7-2022 على الصعيد العاطفي

القمر في منزل الحب يجعل الرومانسية تخيم عليك، ويمدك بالعواطف الجياشة.

حظك اليوم برج الجوزاء 4-7-2022 على الصعيد المهني

القمر في منزل الحب يجعل الرومانسية تخيم عليك، ويمدك بالعواطف الجياشة.

حظك اليوم برج الجوزاء 4-7-2022 على الصعيد العاطفي

القمر في وضع معاكس.. تجنب المشادات العنيفة خاصة مع العائلة والأحباب.

حظك اليوم برج السرطان 4-7-2022 على الصعيد المهني

القمر في منزل العلاقات يدعوك اليوم لتوسيع دائرة معارفك، انطلق كيفما تشاء، فقط انتبه لحقوقك.

حظك اليوم برج السرطان 4-7-2022 على الصعيد العاطفي

تناغم الشمس والقمر يدعم علاقتك بمن تحب وبالأخوة وبالمحيطين بك وتبدو في حالة مزاجية حلوة وفي صورة رائعة.

حظك اليوم برج الأسد 4-7-2022 على الصعيد المهني

القمر في منزلك الثاني.. ابتعد عن المغامرة مهنيا وماليا وقم بما عليك بدقة.

حظك اليوم برج الأسد 4-7-2022 على الصعيد العاطفي

فينوس وعطارد داعمان، مما يجعلك راضيا وتجد السعادة في متناول يديك بشرط أن تعتني بأقوالك.

حظك اليوم برج العذراء 4-7-2022 على الصعيد المهني

القمر في برجك يجعلك جاهزا لاتخاذ قرارات صائبة، فقط انتبه لحقوقك.

حظك اليوم برج العذراء 4-7-2022 على الصعيد العاطفي

تكسب الإعجاب ببساطة وتميل اليوم نحو الاهتمام بمظهرك.

حظك اليوم برج الميزان 4-7-2022 على الصعيد المهني

الوضع الفلكي دقيق وينصحك الفلك أن تنظم جهودك وتجنب الحديث عن أخبارك الشخصية.

حظك اليوم برج الميزان 4-7-2022 على الصعيد العاطفي

القمر بمنزلك الثاني عشر يولد بداخلك رغبة في الدراسة والتأمل، فقط اعمل وراقب في صمت ولا تبح بأفكارك وخططك، وانتبه لحقوقك.

حظك اليوم برج العقرب 4-7-2022 على الصعيد المهني

القمر بمنزلك الحادي عشر يعدك اليوم بعلاقات متينة ودافئة تربطك بالأصدقاء والزملاء، فقط انتبه لحقوقك.

حظك اليوم برج العقرب 4-7-2022 على الصعيد العاطفي

الشمس بمنزل الحظ تمنحك فرصة للترفيه عن نفسك وتستمتع بوقتك.

حظك اليوم برج القوس 4-7-2022 على الصعيد المهني

القمر في وضع معاكس.. حاول اليوم ألا تغامر، وانتبه لحقوقك ولتظل هادئا مهما تعرضت للاستفزاز.

حظك اليوم برج القوس 4-7-2022 على الصعيد العاطفي

ينصحك الفلك أن تقاوم التشوش وأن تقوم بما عليك تجاه الآخرين.

حظك اليوم برج الجدي 4-7-2022 على الصعيد المهني

قد تحصل اليوم على إجابة شافية وتجد علاجا لمشكلة ما، فقط انتبه لحقوقك.

حظك اليوم برج الجدي 4-7-2022 على الصعيد العاطفي

رغم التشوش.. القمر في منزل الحظ يمدك بالقدرة على الإبهار، اظهر واخرج إلى النور.

حظك اليوم برج الدلو 4-7-2022 على الصعيد المهني

القمر بمنزل المدخرات يجعلك موضوعيا في نظرتك وتحليلك لمجريات الأمور المهنية والمالية.

حظك اليوم برج الدلو 4-7-2022 على الصعيد العاطفي

ولمواليد برج الدلو قد تتحسن اليوم علاقتك بمن تحب وتشعر بمزيد من الرضا والسعادة.

حظك اليوم برج الحوت 4-7-2022 على الصعيد المهني

اليوم تنصحك الأفلاك أن تنتبه لحقوقك وألا تدخل في صراع قُوىَ مع شركاء العمل ولا تغامر ماليا.

حظك اليوم برج الحوت 4-7-2022 على الصعيد العاطفي

القمر في مواجهة برجك.. انتبه ليومين، فالوضع الفلكي يصيبك بالتشوش الذهني والعاطفي.