حظك اليوم وتوقعات الأبراج الاثنين 4-7-2023 مهنيا وعاطفيا
كتب:
منى سعيد
12:00 ص | الإثنين 04 يوليو 2022
حظك اليوم وتوقعات الأبراج مهنيا وعاطفيا
يتابع الكثيرون حظك اليوم بشكل يومي، حيث يعتقد البعض أن تغير حركة الفلك والكواكب تؤثر على طاقة الإنسان يوميًا.
وفي هذا الصدد، يعرض موقع «الوطن» ضمن خدماته التي يقدمها للقراء، حظك اليوم على الصعيد المهني والعاطفي وفق تصريحات خبيرة الأبراج عبير فؤاد، في السطور التالية:
حظك اليوم برج الحمل 4-7-2022 على الصعيد المهني
القمر في منزل العمل يساعدك على التركيز في كل عمل تقوم به وتحرز تقدما سريعا.
حظك اليوم برج الحمل 4-7-2022 على الصعيد العاطفي
رغم التشوش.. فينوس وعطارد بمنزل العلاقات يمنحانك جاذبية وحضورا ويعدانك بأوقات ممتعة.
حظك اليوم برج الثور 4-7-2022 على الصعيد المهني
يمدك الفلك اليوم باليقظة الذهنية وبالموهبة العملية، وتستعيد هدوءك النفسي وتستمتع بوقتك جيدا.
حظك اليوم برج الثور 4-7-2022 على الصعيد العاطفي
القمر في منزل الحب يجعل الرومانسية تخيم عليك، ويمدك بالعواطف الجياشة.
حظك اليوم برج الجوزاء 4-7-2022 على الصعيد المهني
القمر في منزل الحب يجعل الرومانسية تخيم عليك، ويمدك بالعواطف الجياشة.
حظك اليوم برج الجوزاء 4-7-2022 على الصعيد العاطفي
القمر في وضع معاكس.. تجنب المشادات العنيفة خاصة مع العائلة والأحباب.
حظك اليوم برج السرطان 4-7-2022 على الصعيد المهني
القمر في منزل العلاقات يدعوك اليوم لتوسيع دائرة معارفك، انطلق كيفما تشاء، فقط انتبه لحقوقك.
حظك اليوم برج السرطان 4-7-2022 على الصعيد العاطفي
تناغم الشمس والقمر يدعم علاقتك بمن تحب وبالأخوة وبالمحيطين بك وتبدو في حالة مزاجية حلوة وفي صورة رائعة.
حظك اليوم برج الأسد 4-7-2022 على الصعيد المهني
القمر في منزلك الثاني.. ابتعد عن المغامرة مهنيا وماليا وقم بما عليك بدقة.
حظك اليوم برج الأسد 4-7-2022 على الصعيد العاطفي
فينوس وعطارد داعمان، مما يجعلك راضيا وتجد السعادة في متناول يديك بشرط أن تعتني بأقوالك.
حظك اليوم برج العذراء 4-7-2022 على الصعيد المهني
القمر في برجك يجعلك جاهزا لاتخاذ قرارات صائبة، فقط انتبه لحقوقك.
حظك اليوم برج العذراء 4-7-2022 على الصعيد العاطفي
تكسب الإعجاب ببساطة وتميل اليوم نحو الاهتمام بمظهرك.
حظك اليوم برج الميزان 4-7-2022 على الصعيد المهني
الوضع الفلكي دقيق وينصحك الفلك أن تنظم جهودك وتجنب الحديث عن أخبارك الشخصية.
حظك اليوم برج الميزان 4-7-2022 على الصعيد العاطفي
القمر بمنزلك الثاني عشر يولد بداخلك رغبة في الدراسة والتأمل، فقط اعمل وراقب في صمت ولا تبح بأفكارك وخططك، وانتبه لحقوقك.
حظك اليوم برج العقرب 4-7-2022 على الصعيد المهني
القمر بمنزلك الحادي عشر يعدك اليوم بعلاقات متينة ودافئة تربطك بالأصدقاء والزملاء، فقط انتبه لحقوقك.
حظك اليوم برج العقرب 4-7-2022 على الصعيد العاطفي
الشمس بمنزل الحظ تمنحك فرصة للترفيه عن نفسك وتستمتع بوقتك.
حظك اليوم برج القوس 4-7-2022 على الصعيد المهني
القمر في وضع معاكس.. حاول اليوم ألا تغامر، وانتبه لحقوقك ولتظل هادئا مهما تعرضت للاستفزاز.
حظك اليوم برج القوس 4-7-2022 على الصعيد العاطفي
ينصحك الفلك أن تقاوم التشوش وأن تقوم بما عليك تجاه الآخرين.
حظك اليوم برج الجدي 4-7-2022 على الصعيد المهني
قد تحصل اليوم على إجابة شافية وتجد علاجا لمشكلة ما، فقط انتبه لحقوقك.
حظك اليوم برج الجدي 4-7-2022 على الصعيد العاطفي
رغم التشوش.. القمر في منزل الحظ يمدك بالقدرة على الإبهار، اظهر واخرج إلى النور.
حظك اليوم برج الدلو 4-7-2022 على الصعيد المهني
القمر بمنزل المدخرات يجعلك موضوعيا في نظرتك وتحليلك لمجريات الأمور المهنية والمالية.
حظك اليوم برج الدلو 4-7-2022 على الصعيد العاطفي
ولمواليد برج الدلو قد تتحسن اليوم علاقتك بمن تحب وتشعر بمزيد من الرضا والسعادة.
حظك اليوم برج الحوت 4-7-2022 على الصعيد المهني
اليوم تنصحك الأفلاك أن تنتبه لحقوقك وألا تدخل في صراع قُوىَ مع شركاء العمل ولا تغامر ماليا.
حظك اليوم برج الحوت 4-7-2022 على الصعيد العاطفي
القمر في مواجهة برجك.. انتبه ليومين، فالوضع الفلكي يصيبك بالتشوش الذهني والعاطفي.