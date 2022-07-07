يأتي البحث عن وقت صلاة عيد الأضحى 2022 في القطيف بالسعودية على رأس كثير من الموضوعات التي يتم البحث عنها خلال الأيام الجارية، إذ أن دائرة الأهلة في المملكة العربية السعودية أعلنت ثبوت رؤية هلال شهر ذي الحجة الأربعاء قبل الماضي، حيث كان هذا اليوم هو المتمم لشهر ذي الحجة.

وحدد موعد عيد الأضحى 2022 في السعودية ليكون يوم السبت المقبل التاسع من يوليو العاشر من ذي الحجة 1443 هجرية، إذ أن الخميس 30 يونيو كان بداية شهر ذي الحجة، ويأتي العيد هذه المرة بعد أسابيع من رفع العمل بإجراءات مواجهة فيروس كورونا في المملكة.

طقوس خاصة للسعوديين في عيد الأضحى المبارك

وقبل ذكر وقت صلاة عيد الأضحى 2022 في القطيف بالمملكة العربية السعودية، يجب الإشارة إلى أن المجتمع السعودي لديه بعض الطقوس المتوارثة في الاحتفال بعيد الأضحى، إذ أنهم بعد أداء الصلاة ونحر الأضحية، يجلسون حول سفرة كبيرة ليتناول الطعام عليها كل أفراد العائلة.

كما تضم المنازل السعودية عادة في عيد الأضحى مجموعة من الحلويات والكعك المكتوب عليه بعض العبارات مثل «عيد أضحى سعيد»، التي تقدم للضيوف ويتناولها كذلك أهل المنزل.

كما أنه جرت العادة على وجود تجمع كبير عند وجبة الغداء لأبناء العائلة الواحدة لتناول الأطعمة التي يتم طهوها بلحم الأضحية مثل المندي والهريس والكبسة وغيرها.

وقت صلاة عيد الأضحى 2022 في القطيف

أما عن وقت صلاة عيد الأضحى 2022 في القطيف، فإنها تأتي هذا العام في حدود الساعة «05:14» يوم السبت المقبل التاسع من يوليو.

يذكر أن أول صلاة لعيد الأضحى في المملكة تقام في الساعة الخامسة صباحا وأربعة عشرة دقيقة «05:14»، وآخر صلاة تبدأ في السادسة و6 دقائق صباحا «06:06».