الأسواق العالمية اليوم.. الذهب يترنح والنفط يهبط والعملات الرقمية تخسر

شهدت كافة الأسواق العالمية في أغلب القطاعات، هبوطًا اليوم الثلاثاء، فبعد التراجع العنيف للذهب عالميًا ومحليًا تراجع أداء أسواق المال في أوروبا وأمريكا ولحقت بها أسعار النفط والعملات الرقمية.

ووفقًا لـ«انفستينج» العالمي بدأت أسواق الذهب صباح اليوم الثلاثاء بتراجع عنيف لتتراجع أسعار المعدن النفيس تحت 1800 دولار للأوقية الوحدة، وفقد نحو 35 دولارا هبوطًا ليسجل في ختام التعاملات اليوم عند 1765 دولارا للأوقية.

أسواق المال الأوربية أنهت المؤشرات على تراجع

أسواق المال الأوربية أنهت المؤشرات على تراجع، إذ انخفض مؤشر فوتسي البريطاني 2.9% ما يعادل 205 نقط، بينما تراجع مؤشر داكس الألماني في حدود 2.7% ما يعادل 350 نقطة كما هبط مؤشر كاك 40 الفرنسي بنسبة 2.7% أو ما يعادل 160 نقطة، وتراجع مؤشر يورو ستوكس 600 في حدود 2% ونزل مؤشر ايبكس 35 بأكثر من 2.3% أو ما يعادل 190 نقطة.

في الأسواق الأمريكية خسر مؤشر داو جونز الصناعي الصناعي بعد دقائق قليلة من بدء التداولات اليوم الثلاثاء، ما يقرب من 700 نقطة نزولا إلى مستويات 30.4 ألف نقطة بتراجع 2.2%.

انخفاض أسعار النفط

اما في قطاع النفط انخفض إلى أقل من 100 دولار للبرميل في ظل مخاوف تأثر الطلب تزامنا مع ارتفاع الدولار، لتهبط أسعار العقود الآجلة دون مستويات الـ 100 دولار.

لم تنج العملات الرقمية من فخ الخسائر والتراجع إذ تراجعت عملة البيتكوين إلى أقل من 20 ألف دولار لتباع بقيمة 19.2 ألف دولار، بينما تراجعت الإيثريوم إلى مستويات دون الـ 1.1 ألف دولار ونزلت العملتين في حدود 3%، بينما تراجعت الريبل 2% بينما هوت القيمة السوقية للعملات في حدود 70 مليار دولار إلى مستويات قرب الـ 870 مليار دولار.