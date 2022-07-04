محافظ أسيوط يؤكد متابعته المستمرة لامتحانات الثانوية العامة

أكد اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، متابعته المستمرة لأعمال امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 2021/ 2022، للاطمئنان على مواصلة إجراء أعمال الامتحانات في جو مناسب للطلاب، الذين يبلغ عددهم 27 ألفا و376 طالباً وطالبة، موزعين على 87 لجنة على مستوى المحافظة، وتستمر حتى 21 يوليو الجاري.

التعاون مع غرفة عمليات التربية والتعليم

وقال محافظ أسيوط، في تصريحات له اليوم الاثنين، إنه يجري التعاون مع غرفة العمليات المركزية بمديرية التربية والتعليم، للتأكد من انتظام سير الامتحانات بسهولة ويسر وفي بيئة هادئة دون أي مشاكل، مشدداً على تذليل العقبات، وتوفير كافة الامكانات اللازمة، واتخاذ الإجراءات الكفيلة بتوفير المناخ الهادئ والآمن للطلاب والمعلمين وكافة العاملين بأعمال المراقبة والنظام والتأمين خلال فترة انعقاد الامتحانات.

كما جرى التنبيه على رؤساء الأحياء والمراكز بمواصلة التواجد الميداني والمرور على محيط اللجان والمدارس، التى يتم عقد الامتحانات بها، للتأكد من رفع الإشغالات وعدم السماح قطعياً بوجود أي إشغالات أو باعة جائلين في المحيط الخارجي للجان، مع توافر وسائل الحماية المدنية.

توفير كافة الاحتياجات وتأمين اللجان

وأشار محافظ أسيوط إلى أهمية التنسيق والتعاون بين كافة الجهات المعنية في هذا الشأن، لتوفير كافة الاحتياجات للجان، وانتظام العمل بكافة اللجان على مستوى المحافظة بدون أي مشاكل، واستمرار منظومة التطهير والتعقيم بصفة يومية بها، حيث تم التنسيق مع إدارة المرور لتنظيم الحركة المرورية للشوارع المؤدية إلى مقار الامتحانات، تجنباً لحدوث تكدسات مرورية.

كما تم التنسيق مع مديرية الأمن لتأمين مقار اللجان بالكامل والكنترولات واستراحات المراقبين، وكذلك تأمين مسار أوراق الأسئلة والإجابات بين مركز التوزيع واللجان بالإضافة إلى التنسيق مع مديرية الصحة والتأمين الصحي والاسعاف لتوفير سيارة إسعاف وطبيب على الأقل بكل إدارة تعليمية مع وجود زائرة صحية بكل لجنة وتزويدها بكافة الإسعافات الأولية للتعامل مع الحالات الطارئة، فضلا عن بروتوكولات التعاون والتنسيق مع مديرية التموين وباقى الجهات المعنية.

27 ألفا و376 طالباً وطالبة في 87 لجنة

وأوضح محافظ أسيوط إن إجمالي عدد طلاب الشهادة الثانوية العامة هذا العام يبلغ 27 ألفا و376 طالباً وطالبة، موزعين على 87 لجنة على مستوى المحافظة، منهم 15752 طالباً وطالبة بالقسم العلمي شعبة علوم، و2003 طلاب وطالبات بالقسم العلمي شعبة رياضة، و9621 طالباً وطالبة بالقسم الأدبي، كما يبلغ عدد المراقبين 6078 مراقباً، وعدد الاستراحات للمراقبين 22 استراحة، موزعة على المراكز والمدن.

وشدد المحافظ على أهمية تطبيق أقصى درجات الحماية والوقاية للطلاب وجميع المشاركين في امتحانات الثانوية العامة من مراقبي اللجان والملاحظين، قبل وأثناء وبعد الامتحانات، بما يضمن انتظام سير الامتحانات.

وتفقد اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، في وقت سابق، عدداً من لجان امتحانات الثانوية العامة، للوقوف على سير أعمال الامتحانات، كما تفقد مقر غرفة العمليات المركزية بمديرية التربية والتعليم، وتابع سير العمل بالغرفة وانتظام سير العمل.