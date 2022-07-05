إعدام 194 كيلو لحوم فاسدة وتحرير 12 محضرا تموينيا في المراغة وأخميم

شنت إدارة المجازر بمديرية الطب البيطري في سوهاج، حملات تموينية مكبرة في مركزي أخميم والمراغة، بإشراف الدكتور أحمد حمدي محمد، وبالاشتراك مع إدارة حماية المستهلك، بإشراف سحر حامد عجاج، ومباحث تموين سوهاج وقطاع مباحث الجنوب، لضبط الأسواق ومراقبة السلع الغذائية خاصة اللحوم والدواجن، استعدادا لاستقبال عيد الأضحى.

لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمي

وأسفرت الحملات عن ضبط 194 كيلو لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمي وتحمل أختاما مزورة لمجازر سوهاج، كما تم تحرير 12 محضر لحوم فاسدة بمركزي أخميم والمراغة بمحافظة سوهاج.

وجرى خلال الحملات، المرور والتفتيش على محلات اللحوم بالأسواق وأماكن بيع اللحوم داخل قرى وبندر مركز أخميم والمراغة بمحافظة سوهاج، وتم ضبط 194 كيلو لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمي، وتحرير 12 محضرا، منها 3 محاضر لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمي وتحمل أختاما مزورة، و6 محاضر عدم لف اللحوم بشاش أبيض، ومحضران عدم إعلان عن الأسعار، ومحضر عدم حمل شهادة صحية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة مع المخالفين.

الجهات المعنية بالحملة

وجاءت الحملة برئاسة الدكتور أحمد حمدي محمد، مدير الإدارة، والدكتور حسام أمين، طبيب بيطري بالإدارة، وإدارة حماية المستهلك بمديرية تموين سوهاج برئاسة سحر حامد عجاج مدير الإدارة، والحنبلي محمد عطا، رئيس قسم حماية المستهلك، وهند عبد الرحمن، مفتش بالإدارة، وبالاشتراك مع إدارة التعاون الاستهلاكي، بإشراف مديحة توفيق، مديرة الإدارة، ومحمد القاضي، مفتش بالإدارة، وقوة سرية من إدارة مباحث سوهاج بإشراف العميد رأفت رشوان.