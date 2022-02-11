 مغني «الغزالة رايقة»: «بروح المدرسة الصبح والحفلات بالليل»

قال المغني الطفل محمد أسامة، صاحب أغنية الغزالة رايقة، إنه يستعد للمشاركة في عمل سينمائي بأغنية جديدة خلال الفترة المقبلة، مؤكدًا حرصه على استمرار التميز والتألق في الأعمال الفنية.

وأوضح «أسامة» خلال استضافته ببرنامج «أتوبيس السعادة» المذاع على قناة DMC، أنه تمكن من الحفاظ على مذاكرته ومستواه الدراسي بحضوره للمدرسة يوميا، وممارسة نشاطه الفني، وحضور الحفلات في المساء، معقبًا: «زمايلي فرحانين بيا والمدرسين بيشجعوني».

دعم الأسرة والمدرسة لمغني «الغزالة رايقة»

وتابع صاحب أغنية «الغزالة رايقة»: أفكر في المشاركة بأعمال فنية جديدة للحفاظ على التقدم في المستوى الفني، موضحًا أن أسرته تدعمه في حفظ الأغاني وتدربه وتنسق زياراته لدار الأوبرا لمزيد من التدريبات، موجهًا الشكر للجمهور على اهتمامه بأغنية «الغزالة رايقة» وكذلك لأسرته وأصدقائه على دعمهم الدائم له.

وأهدى البرنامج في نهاية الحلقة الطفل المغني محمد أسامة «كأس أتوبيس السعادة» تشجيعًا وتقديرًا له، ولدعمه في استكمال مسيرته الفنية.

وأعرب مطرب أغنية الغزالة رايقة عن سعادته بتحقيق أغنيته انتشارا واسعا، مشيرًا إلى أن هذا جاء بتوفيق من الله، ولم يتوقع هذا النجاح الكبير، مبينًا أن أصدقاءه وجيرانه وأهله فرحون بما حققه من نجاح، والمدرسة تعمل على إشراكه في مسابقات عديدة، وفاز بالمركز الأول قبل اشتهار أغنيته، لافتًا إلى أنه يحب أن يغني للفنان الكبير محمد عبدالمطلب.

وكان الفنان محمود الليثي أشار في تصريحات خاصة لـ«الوطن» أنه يحضر لفيلم جديد مع نجوم الأغنية الشعبية من إنتاج أحمد السبكي، وبمشاركة رضا البحراوي وأمينة وأحمد شيبة ومحمد أسامة مطرب أغنية «الغزالة رايقة» وعبدالرحمن أحد نجوم الـ«تيك توك»، مشيرًا إلى أن الفيلم يوجد به الكثير من الأغاني التي يغنيها منفردًا أو مع عدد من المطربين.